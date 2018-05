Cuando hablamos de financiación local. Sí el gobierno andaluz no deja de llamar a la puerta del Estado reclamando una financiación autonómica justa, por qué cuando hablamos de Ayuntamientos la Junta mantiene otro criterio y decide congelar, año a año, los fondos incondicionales destinados a éstos procedentes de la PATRICA. A mí que me lo expliquen, porque estamos ante una contradicción y un sinsentido. ¿A caso no es tan importante la financiación autonómica como la local? o quizás es que 'no es lo mismo predicar que dar trigo'. Lo digo porque hemos vuelto a ser testigo de la falta de compromiso de la Junta con el municipalismo que, a pesar de las peticiones, sigue sin cumplir con el reparto de financiación establecido a través de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica).

El gobierno andaluz, el mismo que está todo el día hablando de equidad en el reparto autonómico, adeuda a los Ayuntamientos casi 800 millones de euros. Y si esto ya nos parece grave, imagínese el 'jarro de agua fría' que es los alcaldes conocer que el Consejo de Gobierno en Andalucía decía no a la aprobación de la proposición de Ley que reclamaba el PP para aumentar la dotación de la Patrica y poner fin a esa deuda. Es un atropello y un bloqueo en toda regla a los intereses de los Ayuntamientos que no podemos permitir. Elevaremos este problema al Parlamento para su debate. El PP lo tiene claro que los ayuntamientos cobren lo que les pertenece. Y es que hablamos de la recaudación de unos impuestos y, por tanto, de un dinero que no es ni de la Junta ni de los alcaldes sino de los vecinos de los 778 municipios que conforma Andalucía, ya que a éstos han pagado religiosamente unos impuestos que ahora les pertenece que les sean revertidos. No cesaremos en el empeño de que se creen los mecanismos extraordinarios necesarios para compensar y abonar a los ayuntamientos la financiación demorada durante seis años, ya que ésta repercutirá en inversiones que vendrán a mejorar las ciudades y aportar más bienestar social a los andaluces.

Y lo haremos porque el vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado en 2007, contemplaba la creación de una Ley que regulase la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma, a través de un fondo de nivelación municipal de carácter incondicionado. Una normativa que fue aprobada en 2011 con una dotación presupuestaria de 420 millones de euros, recogiendo un incremento anual de 60 millones, y si bien dicho fondo inicial de 420 millones contó con los 60 millones adicionales en 2012 desde ese año permanece congelado. Es sencillo, lo aprendi del alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, hay que apostar por él municipales y ello pagar a los Ayuntamientos la deuda reconocida y lo que por ley les pertenece por el Patrica.