En un mundo tan cambiante, como el actual, la vieja Europa se prepara para estar a la altura de una sociedad más globalizada y esa generación 4.0 que busca tener las mismas oportunidades independientemente de la ciudad en la que se resida, nos desarrollemos laboralmente o hayamos nacido. Ese es el gran desafío pensar como una sola sociedad, la europea. Precisamente, en el inicio de esa transformación social y urbana han jugado y juegan un papel clave los fondos europeos que, a lo largo de los años, han transformado la fisionomía de las distintas ciudades andaluzas, ayudándolas a estar más vertebradas o preparadas para afrontar las turbulencias económicas de estos tiempos inciertos y, sobre todo, más conectadas con infraestructuras eficientes que propicien ir hacia ese modelo de ciudad sostenible, accesible, eficientemente que les haga ser referente en ese concepto de 'smartcity' que copa el mundo. Por eso debemos exigir que en el ADN de la propia Junta esté el compromiso de que no se pierda ninguna oportunidad de los fondos europeos. Para ello, hay que establecer la máxima eficiencia y rapidez en la puesta en marcha de los mecanismos del nuevo marco financiero y con él las transferencias de ayudas que hay enmarcadas en los programas FEDER, FEADER o Fondos Social Europeos lleguen cuanto antes, a fin de que se puedan desarrollar las distintas iniciativas. No podemos volver a toparnos con el escollo de la lentitud del gobierno autonómico con unas ejecuciones de estos fondos como las de 2016 que no llegan ni al 35%. En un programa tan importante para Almería como es el FEADER se han dejado de invertir casi 342 millones de euros en Andalucía. Y lo peor es que este año van por el mismo camino al estar, incluso, por debajo del 27%. Esta falta de agilidad a la hora de gestionar los fondos está trayendo consigo que se retrasen las ayudas a los sectores estratégicos para desarrollar acciones encaminadas a avanzar en economía circular, eficiencia o tecnificación. Y eso es algo que el PP no pude consentir. Y en ese sentido, esta misma semana desde Bruselas nuestro presidente ha vuelto a poner en valor estos fondos europeos y ha pedido al gobierno andaluz que ponga en marcha estrategias de información y coordinación para divulgar las posibilidades de acceso que tienen las empresas a ellos, puesto que de lo contrario supondría perder una gran oportunidad.