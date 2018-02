Ante la avalancha de presuntos delincuentes políticos que participaron en la parodia de aquella República de Cataluña Independiente, la lista de fugados de la Justicia aumenta conforme avanzan las investigaciones del magistrado del Tribunal Supremo, D. Pablo Llarena. Además de los huidos a Bélgica ahora se suman algunos otros entre ellos la diputada por la CUP en el Parlamento de Cataluña, Ana Gabriel. Al parecer le han entrado unas ganas irrefrenables de ayudar a su amigo Nicolás Maduro a ganar las elecciones en Venezuela y seguir así ensañándose con los ciudadanos y políticos opositores a su régimen totalitario. Al parecer tiene duda si volver a España o quedarse "exiliada" en Venezuela ayudando a un sanguinario dictador y al tiempo elude su comparecencia ante el Tribunal Supremo; dos en una. No sorprende la cobardía política de esta diputada huyendo apresurada pare no responder de su presunta responsabilidad ante la Justicia, como hace cualquier ciudadano llamado por un juez. Sorprende sin embargo la memoria selectiva de esta agitadora callejera, ahora política electa, que tan enérgicamente vociferaba contra las cargas de la Policía Nacional en Barcelona y contra la "violencia del Estado español" aquel 1-O cuyo resultado, una vez descubiertas las imágenes trucadas, fueron ocho heridos leves. Memoria selectiva cuando calla sonriente ante las cámaras de televisión que muestran la criminal represión del ejército y policías diversas al servicio del dictador venezolano cuyo balance en 2.017 arroja según datos de la Fiscal General de Venezuela la cifra de 121 víctimas mortales y 1.958 heridos por balas, golpes, gases lacrimógenos, descargas eléctricas e impactos con las porras de metal. Este panorama de crímenes continuados parece ser del agrado de Ana Gabriel que se esfuerza porque la carnicería contra el pueblo llano sigua su curso con Maduro de Comandante en Jefe. La historia señala la naturaleza criminal de ciertas ideologías. Y abunda en lo ocurrido en la Alemania nazi, en la China de Mao o en las URSS de Stalin. La crueldad de aquel dictador trajo millones de muertos, casi cien según algunos historiadores, exterminados bajo el yugo de una ideología que hoy parece conectar con esas CUPS de las que Ana Gabriel es dirigente cualificada. La lista es conocida; Iosif Stalin (URSS), Mao Zedong (China), Pol Pot (Camboya), Kim Il Sung (Corea del Norte), y otros. Todos coinciden en la ideología y en los métodos salvajes para el exterminio de cientos de millones de seres humanos. Queda otra lista de criminales alimentados en el odio por otras ideologías igualmente criminales; Adolf Hitler sería el primero de esa lista. La cuestión es que lo que se conoce como exterminio ideológico tuvo en España un episodio sangriento que empañó la mitad del siglo XX y deja secuelas incluso en la España democrática. Es triste observar como por la liberalidad primigenia de la Constitución española en España avanzan grupos muy activos inspirados en una ideología que se creía arrinconada por sus fracasos y por su crueldad. Y que pretenden subvertir el propio orden Constitucional, incluso fracturando la integridad del Estado español mediante la agitación y actuaciones de carácter revolucionario por más que estén amparadas en votos . Cataluña y el País Vasco son territorios de experimentación contra la integridad territorial y la igualdad de los españoles por si alguien no lo había observado con atención. Estos partidos extremos y anti sistema pretenden ignorar que países democráticos y avanzados en el Derecho como la República Federal de Alemania tiene prohibida la existencia de estos partidos de ideologías extremas según sentencias del Tribunal Constitucional alemán de octubre 1.952 y posteriormente de agosto de 1.956. Y fue así porque la Ley de Bonn (Constitución alemana) en su artículo 21 dice textualmente que "los partidos que por sus fines o el comportamiento de sus afiliados tienden a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales. Sobre la inconstitucionalidad decide el Tribunal Constitucional". Estas sentencias ya históricas están al alcance cualquier curioso de la realidad que impregna la Europa democrática . Sin embargo aquí se propaga otra realidad. Y de esa realidad paralela surgen estos inquietantes asuntos como la clara desobediencia a los Tribunales y el enfrentamiento decidido contra el Estado. La agitación callejera con fines claramente subversivos, los elogios a cualquier dictadura inspirada en un modelo político y de ahí la activa participación para que esas dictaduras continúen su negra página en el siglo XXI. Ana Gabriel tiene el mérito de hacerlo público para que no haya dudas. Cabe imaginar que su ayuda a Nicolás Maduro junto a otros activistas amigos encuadrados en la izquierda extrema y anti sistema sean tan eficaces como ellos pretenden y Nicolás Maduro gane la próximas elecciones en Venezuela por el método más directo de un manual que tan bien conocen sus asesores. Queda pues pendiente que la Justicia española pueda reparar tan graves asuntos, pero queda la impresión generalizada que resulta una anomalía esta dimensión que cobran los Tribunales en asuntos de clara naturaleza política. Las reformas pendientes de la legislación ordinaria y de la propia Constitución podrían ser la adecuada vía para resolver los retos que España afronta en la soledad de sus propia identidad. El conjunto de los españoles merecen un sosiego que la historia no ha deparado con frecuencia. Los fugados, los que se quedan, los que no se sienten identificados con el sentir de esta nación, todos, deberán ser obligados al cumplimento integro de las leyes. Y si estas leyes no están concebidas para la enérgica defensa de integridad de este Estado, ni para la convivencia democrática y el respeto mutuo, la solución más razonable sería una reforma urgente. La República Federal de Alemania así lo entendió y dio forma a una Constitución donde Puigdemot , Ana Gabriel y otros no tendrían necesidad de fugarse. Sencillamente no existirían políticamente en la en la legalidad democrática de España.