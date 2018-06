Por un Gobierno de la izquierda

Bienvenido, Pedro Sánchez. Bienvenida la izquierda al gobierno de nuevo. Porque para llevar a cabo las tareas prioritarias que tiene por delante el ejecutivo en esta segunda parte de la legislatura se hace necesario un gobierno de la izquierda. De toda la izquierda. Para lo que hay que hacer, mejor 150 diputados que 84. Porque las tareas que este gobierno tiene por delante se pueden clasificar en dos grandes bloques:

1) Reparar el daño causado por el PP. Al menos, el más perentorio: ley mordaza, diálogo con Cataluña, diferencia salarial hombres-mujeres, control de la burbuja del alquiler, independencia informativa de RTVE…

2) Preparación de la próxima legislatura. A los electores hay que darles esperanza. No se trata de prometer, se trata de empezar a hacer, de comenzar el trabajo hacia objetivos concretos: desmantelamiento de la reforma laboral del PP, universalidad de la Sanidad, independencia del poder judicial, independencia de los sindicatos -con retirada de subvenciones estatales-, protección de los derechos del ciudadano respecto a bancos, aseguradoras, telefónicas y eléctricas, potenciación de las energías limpias… El blindaje de las pensiones en la Constitución sólo será posible con una gran mayoría de las izquierdas, ya que ni PP ni Ciudadanos están dispuestos a plantearlo. La lucha contra el fraude fiscal y el dinero negro requiere una mayoría amplia y sólida. ¡Hay tanto por hacer…! Pero todo esto no puede ni soñar en intentarlo Pedro Sánchez en solitario. Pedro Sánchez debe sacudirse el miedo al qué dirán los conservadores, pues ellos, haga lo que haga, le lanzarán sus perros. Ya está bien de tener miedo a que nos llamen radicales o populistas. Que digan lo que quieran. Por los hechos los hemos conocido. Ahora, por nuestros hechos debemos ganar el respeto de la gente. El grito de Podemos SÍ SE PUEDE es genuino representante de la ilusión que ha generado el éxito de la moción de censura. Claro que se puede, pero juntos. Los resultados son los que cuentan. ¿Que no se habla con los independistas? ¿Por qué no? ¿Acaso el independentismo no es sino otra manera de pensar, otros objetivos políticos, otros ideales (siempre que no se recurra a la violencia, en cuyo caso perderían toda legitimidad)?

Lo deseable ahora, para empezar la senda de la regeneración y ganar las próximas elecciones, es un gobierno de la izquierda. Y se puede. Claro que se puede.