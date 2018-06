Este Gobierno nos representa

Por primera vez en mucho tiempo, la sociedad española se siente reflejada en su Gobierno. Una sociedad moderna y competente debe tener un gobierno que pueda describirse con ambos adjetivos y en España, después de la larga travesía que hemos vivido con Rajoy, por fin lo hemos conseguido. Como secretario general del PSOE de Almería, me alegra la excelente acogida que el nuevo Gobierno socialista está teniendo. La gente en la calle me traslada que se siente representada por el Gobierno de Sánchez, un gobierno atractivo que es un fiel reflejo de cómo es España: un país moderno, un país donde las mujeres están asumiendo el liderazgo en muchos ámbitos y, en definitiva, un país con gente muy capaz. El Gobierno de Pedro Sánchez está gustando dentro de España, pero también fuera, donde se está valorando muy positivamente la imagen que nuestro país está trasladando: una imagen de estabilidad política, por el rigor que pueden aportar las personas que están dentro del Consejo de Ministros. Estoy convencido de que este Gobierno va a ser bueno para la sociedad española, porque, en pocos meses, va a permitir que se reviertan muchas de las decisiones dañinas que tomó el Gobierno de Rajoy, además de poner encima de la mesa políticas que van a suponer avances en la propia sociedad española. Por poner un ejemplo, el simple hecho de que se ejecute el Pacto Nacional contra la Violencia de Género será un gran avance. En cuanto a Almería y Andalucía, hay que destacar que el nuevo Gobierno cuenta con tres consejeros andaluces y que conocen de primera mano la realidad de nuestra provincia: la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas. Además, el nuevo gobierno está demostrando una actitud muy diferente a la que tuvo el Ejecutivo de Rajoy. Desde las primeras intervenciones de los ministros, se ve que el nuevo Ejecutivo está dispuesto a dialogar para avanzar y construir. Ahora tenemos un Gobierno sensible que va a escuchar a los ciudadanos. Mientras esto ocurre, a otros les tocará resetearse y recolocarse en el escenario político. Vendrán declaraciones fuera de tono, pero nosotros estamos convencidos de que de aquí a final de año los almerienses van a notar que Almería avanza más con siete meses del PSOE que con siete años con Rajoy.