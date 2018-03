Hacemos Almería entre todos

Una de las calves de futuro del Plan Estratégico Local que estamos poniendo en marcha desde el Ayuntamiento es la participación. No es posible hablar de un futuro compartido para Almería si no es desde la estrategia de sumar iniciativas y proyectos que contribuyan a que éste sea un proyecto no de una, ni de muchas, sino de todas las voces. En la última reunión del Consejo Social de la Ciudad quedó claro que el futuro del Plan será común o no será. Por lo tanto, es imprescindible que en esta Fase Diagnóstica podamos contar con la mayor cantidad de aportaciones e ideas que los almerienses nos pueden hacer llegar por múltiples vías. Bien a través del Consejo Social de la Ciudad, de las mesas de expertos, o a través de cualquier otro canal, como la aplicación 'Almería Participa' que se presentará próximamente o, incluso, mediante la aportación de ideas a través del correo electrónico oficinaplanestrategico@almeriaciudad.es. Cualquier forma vale para dar ideas, aportar sugerencia o plantear propuestas que sirvan para proyectar una imagen más completa de la Almería actual para que después, entre todos, podamos transformarla a mejor. Este es el objetivo del Plan Estratégico Local que no tiene nada de proyecto político y mucho de proyecto de ciudad. De ahí que sea el Consejo Social de la Ciudad el "garante" de este plan, que tiene su horizonte en el año 2030. Esta reunión del Consejo Social sirvió además para presentar de manera oficial a los ocho presidentes-coordinadores de los diferentes vectores en los que se ha dividido el Plan. Por tanto, quiero animar a los almerienses a que hagan suyo este proyecto y participen en esta fase inicial del mismo. Cualquier camino vale para que quien crea que tiene algo interesante que aportar pueda hacerlo. Hasta ahora, han sido muchos los colectivos y las personas que a título particular han querido utilizar los diferentes canales de participación para sumarse a la idea de Plan Estratégico y hacer, en un primer momento, un diagnóstico real de cómo está la ciudad. Un diagnóstico que será más completo y mejor si se hace de la mano de los propios almerienses. La idea es conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades para elegir el camino que, juntos, recorreremos para que la ciudad siga creciendo, creando oportunidades para más gente. Todas las iniciativas son valiosas. Anímate y participa, porque la Almería del futuro la hacemos entre todos.