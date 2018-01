Haremos más con menos

Creo que no es positivo que debates partidistas y cuestiones menores -en ocasiones tan innecesarias como estériles- supongan un factor de retraso en la aprobación del Presupuesto, para poder cumplir así con el que debe ser nuestro primer deber como servidores públicos, que no es otro que facilitar la resolución de los problemas de la gente y contribuir a crear más empleo, más riqueza y más oportunidades para todos. No obstante, Almería tiene ya aprobado un presupuesto municipal muy sólido e inversor, que va a permitir numerosas actuaciones de importancia que van a poder certificar el avance y las mejoras que desde el Ayuntamiento seguimos poniendo en marcha. Vamos a hacer más con menos, porque vamos a recaudar de mejor modo, acudiendo a financiaciones externas y dejando mayor margen en el bolsillo de los almerienses, que es donde mejor está su dinero. Este presupuesto es un 5,5% superior al manejado para 2017, lo que nos permite que el capítulo de inversiones sea un 51% superior. Y así, si en 2017 se destinaron a inversiones 13,8 millones de euros, en este 2018 la cifra llega a los 20,8 millones, lo que significa que con este presupuesto todos los barrios se van a beneficiar de obras de desarrollo y mantenimiento que van a seguir cohesionando la ciudad, que se van a llevar infraestructuras allí donde se necesitan y que se van a crear más puestos de trabajo. Además de ello el Presupuesto permitirá mejoras en servicios de Policía Local y Bomberos, la creación de más parques infantiles para todos los barrios, parques biosaludables para mayores, y asumir la parte correspondiente en compromisos adoptados con otras administraciones, como la eliminación del paso a nivel de El Puche, lo que va a suponer el esperado inicio de las obras del soterramiento del tren en Almería capital. También el desdoblamiento de la carretera Sierra Alhamilla, la futura gestión de la estación del ferrocarril una vez esté rehabilitada o la puesta en marcha de la esperada biblioteca central municipal. Del mismo modo, estamos ante un presupuesto de marcado carácter social. Las cuentas municipales para 2018 tienen como uno de sus objetivos principales a las personas y familias para las cuales aún no ha llegado la recuperación económica, incrementándose un 4,7% las partidas sociales. Y todo ello sin olvidar otro de los objetivos irrenunciables de este Equipo de Gobierno: seguir bajando los impuestos.