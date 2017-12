Historia del Rock

Deambulando por la calle Silencio de Granada decidimos seguir más adelante y adentrarnos en la calle Escuelas. Nos tropezamos con los monstruos de hojalata de la tienda ropero. Es una tienda dedicada desde hace décadas, que yo recuerde, a la venta de ropa usada, de bastante calidad, por cierto y que se divide en dos partes. En una de esas partes trabaja José Antonio García, el que fuera cantante de los 091, el que siguió resucitando no hace mucho a esta banda mítica con éxito ascendiente y descendiente y todas las tribulaciones posibles, considerada de culto y hasta maldita, a decir de Eric, el del bar. Los monstruos de hojalata de la entrada advierten del alguna manera que se trata de una tienda de ropa con un dependiente y no un centro de atención en horario laboral para fans. Hay bastantes cosas interesantes, aparte del citado cantante, para los que no le tengan asco a la ropa de segunda mano. Decía Eric eso, que al menos durante un tiempo los 091 fueron un grupo maldito. Eric es el que tiene el bar justo al lado y lo mítico se vuelve escuela e historia oficial, fotografías enmarcadas, una revista mondo sonoro, ropa y recuerdos de los backstages de decenas de festivales. Eric es el batería dual de Los Planetas y Lagartija Nick y en su bar puede usted degustar vinos a elegir y tapa de diseño. Pero igualmente no está el astro allí para atender a sus fans, es más, no está, es un templo y hay imágenes de su dios pero dios está en todas partes y en ninguna. Un bar vacío a punto de abrir a la una de la tarde, pero que no abre, no termina de abrir. Para calmar la espera siguiendo la senda del rock en esa dirección y sentido, torciendo a la izquierda está la tienda de discos Bora-bora, en donde al entrar suena un sonido de directo y efectivamente, al fondo a la derecha está tocando un grupo. Y allí escuchando está Juan Codorniú, guitarrista de Lagartija Nick, en medio del público, en un local lleno de aparatos de música clásicos de segunda mano, aquellas pletinas de color aluminio anodizado gris con grandes altavoces que veíamos en las tiendas de electrónica hi-fi, hoy inexistentes, las tiendas, las pletinas, los buenos y grandes equipos. Busque usted un buen equipo de música, un gran equipo de música, que no lo encontrará, encontrará mil gadgets que suenan todos igual. Como un museo del rock con figuras vivientes, pasen y vean, una caña, su ticket, su nostalgia.