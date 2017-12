Historias mínimasEl manido "no fue elegido en las urnas"

Las contradicciones no siempre parten de una evidencia por la que se advierte lo contrario de lo manifestado, sino que, como en el vehículo de la imagen, lo "maxi" se hace "mini" por mor del servicio… a domicilio. Esto es, si la compra en un supermercado acaba con una voluminosa carga que trasladar, las grandes dimensiones -aquí lo "maxi"- del comercio no estarán reñidas con una atención individual -ahora lo "mini"- para que tal circunstancia no desanime al consumidor. Al cabo, un modo de atenuar la despersonalización de las compras muy concurridas, el laberinto de las estanterías colmadas o la espera en las cajas con un servicio individual y a medida que deja en la puerta de casa las provisiones primarias y los caprichos inducidos. Con perspectiva de más alcance, una muestra, no contradictoria sino complementaria, de cómo los acontecimientos de envergadura, las situaciones que afectan intensa y extensamente, son mejor advertidos cuando se repara en las historias mínimas de lo singular o lo concreto. Como el domicilio de un comprador particular que, bajo el anonimato, llenó el carro de la compra en el universo abigarrado de una gran superficie. / Antonio Montero Alcaide

Una de las críticas, ya de poco efecto, que se le hace al alcalde es que no fue elegido por las urnas. Ha ocurrido ahora que cumple dos años de mandato con más insistencia. ¡Cómo si no hubiera problemas por resolver en la ciudad!