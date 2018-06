El alumbramiento de un nuevo libro siempre es una buena noticia y si es de Begoña Callejón, aún más. "Hotel útero". Que así es como se titula este nuevo libro, comenzó a gestarse en la primavera de 2017. En esta ocasión, nos comenta su autora, ha dejado un poco más de lado la poesía para encontrar otras palabras, otras formas de hacer literatura, en esta ocasión he escrito un libro híbrido, casi narrativo, autobiográfico. Por aquellas fechas le practicaron una histerectomía, le extirparon el útero. Y sí, aunque suene duro y contundente, es cierto, es así, la autora ha dejado de sangrar para siempre, como dice en el libro y como afirma Luna Miguel en su prólogo. El libro trata del proceso o de la estancia de la autora en el hospital, desde que le pusieron la anestesia hasta que salió de allí. Y lo que ocurre en las largas hospitalizaciones es que nos ponemos a recordar, nos ponemos a hacer un balance de lo que ha sido la vida. Quizás, de ahí emana el proceso inciático que vivió la autora, dividiendo el libro en 21 habitaciones. Lo he hecho -nos comenta- porque cuando estás encerrada solo te queda tu mente y tus pensamientos y esas habitaciones son parcelas de esos recuerdos. Necesitamos rumiar, necesitamos volver una y otra vez a ese lugar que se ha quedado grabado en nuestro subconsciente.

En estas estancias o habitaciones -continua- hablo de diversos temas que me han acompañado desde la infancia, pasando por la adolescencia y la vida adulta. Hablo de la terrible anorexia y bulimia, hablo de las dificultades que tuve con mis problemas de desviación de columna, hablo de mi bipolaridad (con sus fases maníacas y depresivas), hablo de un grave accidente que tuve de coche. Hablo de mis padres y cómo no, hablo de la maternidad, algo fundamental. Me ha costado mucho que este libro saliese a la luz, por tratarse de temas tan íntimos, pero pienso que hay que visibilizarlos. Hoy en día todavía hay muchas enfermedades o problemas que están estigmatizados y hay que dejarles paso, hay que hablar de todo aquello que nos asusta. No escondernos. Gracias a la editorial de Granada "Esdrújula ediciones", este libro ha podido hacerse realidad y a Luna Miguel por su prólogo Así pues, invito al lector a asistir a la presentación que se celebrará en la Librería Picasso este martes cinco de julio a las siete de la tarde y se acerque a la poesía vital y viva de Begoña Callejón. Una autora imprescindible en estos tiempos convulsos que vivimos.