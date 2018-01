Intrigas y guerras

Francia, desde Luis XV había tejido una red de Servicios de información para sus ejércitos, también en las embajadas de Europa utilizando el crimen, el sexo, la desinformación falsas informaciones, mecanismos aun utilizados, sus principales responsables fueron Luis de la Rozière, Faustine, alias Georges Nardin, el caballero d'Eon, Charles de Broglie, Monsieur de Guerchy, no solo se implicaban directamente, también estaban rodeados de equipos dispuestos a toda acción. A Francia, bajo. el Rey Luis XV, Inglaterra, le arrebató Canadá y sus provincias en la India. Francia bajo Luis XVI "se la devolvió" ayudando a los 13 Congresistas que en Filadelfia el 4 / 07/177 votaban la Independencia y República de lo que más tarde sería USA. En el siglo 19 Inglaterra se alió a los Borbones para que Fernando VII recuperase el Trono de España ocupado en ese momento por Jose Iero Bonaparte, esta intervención inglesa convirtió España en un campo de batalla, el Duque de Wellington destruyó también las manufacturas y en el 1821. Inglaterra, reconocía las Banderas de los insurgentes de América y proponía a España de reconocer las Independencias de estas provincias de América Inglaterra, también se aliaba a Rusia, Prusia, Austria(la Santa Alianza) contra Napoleón Iº a fine de imponer a Francia el Rey Borbon y aplastar la Revolución francesa. Inglaterra en defensa de reglas democráticas y de civilización para luchar contra la esclavitud se otorgaba el derecho de inspeccionar los barcos en el Océano Indio, en realidad impedía o neutralizaba todo comercio, cual fuese en las zonas sobre las cuales la Compañía de las Indias tenia presencia y quería guardar el monopolio del Comercio, esta Compañía invadía, saqueaba y sometía. Napoleón Iº decía: "Los anglo-sajones solo son amigos de ellos mismos". Francia bien advertida protegía sus conquistas coloniales en África, definir las frontera de Argelia y las del África Negra era un objetivo. Francia se confirmaba Potencia al firmar los convenios con Inglaterra para garantizar su soberanía sobre sus recientes colonias, pero debía guardarse de una Alemania industrializada. La Prusia (Alemania) desde 1824 se empleó a reconstituir su Imperio en Europa, ya que este había sido desmembrado por Napoleón Iº, la Prusia re-unificó las provincias germanas del Norte y del Sur. Francia a su vez lograba en el 1830 separar de con Holanda la Walonie y las Flandres, constituyendo la Bélgica actual, tapón de las Ardenas entre Francia y Alemania, también Napoleón III se aliaba al Rey de la Isla de Cerdaña y en el 1859 liberó de la dominación de Austria la actual Italia conquistando la Lombardia, el Piemont, la región de Venecia y con la toma de Roma en el 1870 se constituía el reino de Italia, Francia recibía Nice, Mentón y parte de la Saboya. Con la independencia y unidad de Italia Francia creaba un tapón entre Austria y su flanco sur. La Prusia reconstituida políticamente en el 1870 y que se extendía del Rhin al mar Báltico, buscaba la revancha sobre una Francia debilitada, por las luchas obreras organizadas desde el 28 / 09 / 1964 por la I era Internacional Socialista y Marxista, luchas que culminaron con la "Commune de Paris", también las guerras de Italia y África habían mermado el ejercito francés. Napoleón III se enfrentaba a la triple Alianza, Prusia, Rusia y Austria, Francia atacó siendo vencida en Sedan, fue humillada por el Rey de Prusia que se hizo coronar emperador de Alemania en Versailles (1871), arrebató la Alsacia, la Lorena con Metz a Francia que pagó 2 Mil Millones de Francos Oro. Francia no podía dar lugar a que Alemania se extendiese a Marruecos y tuviese acceso a las riquezas mineras de este país por ello en la conferencia de Algeciras Francia pelea para obtener que Marruecos fuese dividido en 3 zonas, una francesa, otra española y una internacional y permitir la instalación de toda empresa europea que lo deseara, lo que no respetó después .