Inversiones secuestradas

La nefasta gestión del PP del Ayuntamiento de Almería es ya preocupante. Al superávit de 2016, de 26,6 millones de euros, se suma el de 2017, de 10,9 millones, cantidad con la que el PP podría haber hecho actuaciones muy necesarias en los barrios de la ciudad. Sin embargo, por la incapacidad de este alcalde para atender las demandas ciudadanas y para utilizar correctamente los procesos administrativos, tendremos que darlos por perdido a efectos prácticos, pues el Gobierno de Rajoy, en su último decreto sobre financiación local, mantiene al Ministerio de Hacienda decidiendo si los fondos municipales no invertidos pueden ser gastados y en qué, o si siguen engrosando un improductivo superávit.

Estamos convencidos de que la mayoría de los alcaldes de España habrá hecho bien sus deberes, empleando todo lo presupuestado en mejorar la vida de sus conciudadanos, pero en aquellas ciudades como Almería donde el equipo de gobierno no haya sido capaz de gastar lo previsto, por culpa de este decreto, el dinero permanecerá bloqueado, sin posibilidad de ser invertido, engordando lentamente al abrigo de una cuenta bancaria. Así, la ciudad de Almería se convierte en el lamentable ejemplo de cómo una nefasta gestión -la del PP y su equipo de gobierno municipal- puede empeorarse con este decreto del Gobierno, con el que se confirma el secuestro presupuestario de los ayuntamientos, pues ese dinero debería convertirse en planes de empleo y en mejores servicios públicos, en esas pequeñas o grandes inversiones que solventan imperiosas necesidades o que hacen mejor el día a día. Agradecemos el esfuerzo de las Federaciones de Municipios y Provincias de Andalucía y de España al torcer el brazo al Ministro de Hacienda y conseguir que el Gobierno amplíe los supuestos de inversiones financieras sostenibles en los que las administraciones locales podrán invertir el superávit. Desde el PSOE no nos cansaremos de pedir el Gobierno de Rajoy que devuelva la autonomía financiera a los ayuntamientos para que aquellos que no hayan sabido cumplir sus compromisos presupuestarios, al menos, puedan destinar su superávit a inversiones, y seguiremos insistiendo sobre otros asuntos también muy importantes, como la financiación local, la regla de gasto y una tasa de reposición que recupere el nivel de empleados públicos en la administración local anterior a la crisis, necesario para prestar servicios públicos de calidad.