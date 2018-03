Leer y escribir

Como "la cabra tira al monte", me apetece hablar de química y de agricultura, pero también del futuro de los jóvenes de hoy. Y, como en este último tema ocurre algo parecido a los planes de negocio, que según los economistas lúcidos: "el papel lo aguanta todo", pues vamos con el futuro. Según muchos expertos, mi generación, que tiene mucha juventud acumulada, fue a una escuela autoritaria, los Institutos estaban masificados: tenía 64 compañeros en 2º B; en la Universidad era habitual "la clase magistral" y éramos 115 en Selectivo B1; los índices de aprobados eran irrisorios y para terminar de motivarnos algún catedrático nos aconsejó cambiarnos de Facultad: eso sí que es puro coaching. Los únicos defensores del estudiante que había eran los secretas de la BIPS que nos rondaban para evitar el descarrío de la juventud. En todas las aulas había tarimas y nos poníamos de pie y en silencio cuando entraba el profesor. El único trauma que nos provocó ese modelo educativo fue que: aprendimos educación y conocimientos. Y sigo sin saber cómo de esos mimbres los maestros sacaron estos cestos, porque lo cierto es que ¡éramos canela fina!. Eso desapareció: con 15 ó 20 alumnos en un aula no se puede trabajar, todos tienen que participar, el profesor es uno más, la lección magistral no sirve, y han desaparecido las tarimas. Aunque, no hace falta ser un experto para darse cuenta de que esa educación orientada a enseñar conocimientos con unos valores claros, ha sido el cimiento de Europa, pues viene Inger Enkvist (ensayista sueca, catedrática de la Universidad de Lund y defensora de la pedagogía de los contenidos) y nos cuenta que los países asiáticos, de los que nadie "echaba cuentas" y que lo único que hacían era intentar sobre vivir criando arroz igual que se había hecho siempre, según la experta "se han dado cuenta de que los conocimientos es lo que otorgó a Occidente su papel preponderante. Y como en ocasiones es mejor copiar, pues tanto Singapur como Japón y Corea del Sur han usado la educación como la gran palanca para avanzar y que además ahora China se ha apuntado a esa idea. Y allí piensan que es compatible respetar, aprender y hacer exámenes con tener recreos y pasarlo bien".

O sea que la enseñanza siempre ha servido para aprender, y que cuando nos encargaban un trabajo, como no teníamos "gugle" pues consultábamos libros que nos llevaban a otros libros, y usábamos pluma y papel y, como máximo una máquina de escribir a máquina, aunque el manuscrito no estaba mal visto, ya que para eso habíamos aprendido caligrafía. Leíamos y escribíamos, ¡con lo que eso enseña!.