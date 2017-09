La situación de las listas de espera sanitaria de Andalucía pasa de ser preocupante a negligente. Y es que no hablamos sólo de la subida del 5% de pacientes que, según datos oficiales, esperan la llamada para su intervención o realización de una prueba de diagnóstico, que también, sino de las críticas que sindicatos y profesionales realizan por el 'maquillaje' de datos y las presiones a las que la Junta ha podido someter a los facultativos para no derivar pacientes a los especialistas con el único fin de no engrosar más estas estadísticas. Y ello, permítame que les diga, es pasar de castaño a oscuro. El propio Sindicato Médico habla de que los datos facilitados por el SAS no se corresponden con la realidad de una comunidad que tiene a más de 73.000 andaluces en esas listas de espera que, desde 2008 hasta hoy, han aumentado en un 57%. A ello se suma los más 10.000 pacientes que han perdido los tiempos de garantía para ser intervenidos por decisiones arbitrarias y esos 6.000 que se encuentran en una situación de 'limbo' administrativo por haber sido sacados de estas estadísticas aunque precisen una intervención quirúrgica. Unos tiempos de espera que varían entre provincia generando desigualdad entre los propios andaluces. No es lógico que, según donde vivas, se tarde unos 40 ó 81 días para acudir a un especialista. Tampoco lo es que se estén demorado en un 89% el tiempo establecido por la Junta para hacer una prueba diagnóstica, el 5% para acudir a consultas externas o el 11% intervenir. Mi intención no es abrir una 'guerra de cifras', lo que intento es hacer entender de la obligación que, como representantes públicos, tiene la Junta de dar cuentas a la ciudadanía, afrontar la verdad y, sobre todo, poner medidas a un problema que afecta a toda la sociedad andaluza y que merma la calidad de los servicios de nuestro sistema sanitario cuando éste debe de prevalecer como uno de los grandes activos del Estado de Bienestar. Las soluciones puntuales que anuncia la consejera son insuficientes porque ya ha quedado patente que no estamos ante leyendas urbanas, como quieren hacernos ver, sino ante un grave problema que hay que atajar de raíz y que inquieta tanto a ciudadanías como al Defensor del pueblo andaluz que ha abierto una investigación. Es necesario crear un Grupo de Trabajo que analice en qué y dónde se está fallando para plantear una solución integral a la situación insostenible que se vive con las listas de espera. Y hay que hacerlo y verlo como una oportunidad para escuchar a facultativos, sindicatos e incluso pacientes.

lítica para acabar con los recortes, cubrir todas las plazas, mejorar las condiciones del personal sanitario, incrementar el gasto sanitario para acometer todas las obras que son urgentes y acabar con el colapso de las urgencias. No hay tiempo que perder hay que actuar.