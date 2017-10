Lluvia de millones

Dos por el precio de uno. Con la de años que llevamos esperando el AVE y ahora resulta que en 2023, en vez de una taza de caldo, vamos a tener dos bien llenas: junto al AVE de Murcia tendremos una -prácticamente nueva- línea con Granada que, aunque sea convencional, estará electrificada, con ancho europeo y trazado mejorado. Esto es lo que nos ha prometido esta semana nuestro diputado preferido (se nota en que lo publicitamos con frecuencia), mediante la inversión de 1.400 (mil cuatrocientos, que luego algunos confunden las comas con los puntos) millones. De euros, que no de pesetas. La primera pregunta que se nos ocurre es de dónde saldrán tantos billetes después de tantos años de miseria. La única respuesta científica que se nos ocurre es que el Gobierno se va a gastar aquí todo lo que le ha robado a Cataluña. Y teniendo en cuenta que lo de "Espanya ens roba" es una trola de los separatistas, esto quiere decir que se van a seguir gastando en el tren de Almería lo mismo que estos últimos seis años. No hace poner cifras, ¿verdad, señores lectores? Por otra parte, Hernando dijo también que la crisis catalana no afectará a estas inversiones. Ahora sí que se nos enreda la cuestión: qué tendrá que ver el tocino con la velocidad (nunca más propiamente dicho).

La segunda duda o pregunta es que, para empezar a echar dineros a una obra hay que tener presupuesto y, por ahora, se prorrogan los Presupuestos Generales del Estado de 2017, en los que no hay consignados tantos jayeres para nuestro tren (como mucho, los 100 millones de todos los años). Y como es preceptivo presentar el proyecto de los Presupuestos antes del 30 de septiembre, para el año que viene lo seguimos teniendo más negro que tiznado. Y la tercera duda es que nos ha prometido cosas similares tantas veces que cómo vamos a saber que ahora es la buena. Estamos por mandar esta noticia a la Buloteca (*) para que la analicen. Ustedes también pueden ejercitarse buscando en las hemerotecas declaraciones similares de Hernando y otros cargos colegas suyos referentes a inversiones en el AVE de Almería.

(*) La Buloteca es una estupenda página creada en enero de este año por unos beneméritos periodistas que se dedican a desmontar todo tipo de noticias falsas o bulos o "fake news", y perdonen las redundancias.