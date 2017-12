Mantener la capitalidad

Al tiempo que la Junta de Andalucía anunciaba la aprobación del proyecto para la construcción del nuevo Conservatorio de Danza de Almería, el PSOE defendía en el pleno del Ayuntamiento una iniciativa para lograr que la estación de tren no salga fuera de la ciudad durante las obras de soterramiento del paso a nivel de El Puche. No queremos pensar que, con el tiempo, alguien pudiera imaginar que esa fuera su ubicación definitiva, pues supondría un duro golpe a la intermodalidad del transporte en Almería y a la capitalidad de la ciudad. Desde el PSOE hemos propuesto al Ayuntamiento una iniciativa que no supone demorar su ejecución, ni tampoco ampliar la inversión y que, gracias al apoyo del resto de grupos de la oposición, hemos logrado sacar adelante. Simplemente pedimos que se haga ese estudio de viabilidad, pero que se le indique a los licitadores que oferten entre las mejoras de su propuesta realizar el desvío de la línea del tren de tal forma que no se tenga que trasladar la estación. Además, según el Ministerio de Fomento, la media de las bajas que ofertan las empresas en cualquier obra pública está en torno al 20 por ciento. Ante una obra de 23 millones millones como ésta, estaríamos hablando de 4,6 millones, y si el desvío costara 4,5 millones y medio como máximo. Hemos dado este paso, primero, por no perder la intermodalidad, ya que la estación actual, como cabecera ferroviaria, tiene una ventaja frente a otras y es tener al lado una estación de autobuses donde dos millones de pasajeros de toda la provincia y de todas las provincias vienen al año, 20.000 de los cuales cogen también el tren. En segundo lugar, por logística, tanto para la accesibilidad de los ciudadanos, como para los servicios que se prestan, los trabajadores y todo lo que conlleva una estación de ferrocarril. En tercer lugar, por una cuestión de tiempos y tráficos: el PP propone llevar la estación a veinte minutos de distancia, condensar una zona con mayor afluencia de tráfico de camiones, autocares y turismos, y colapsar un lugar con muy escaso aparcamiento. Y, por último, habría que poner en uso una estación cerrada y gastar una considerable suma. Seremos la única ciudad de España donde haya que ayudar al Gobierno a sufragar dicha inversión y, además, sufrir las consecuencias de quedarnos sin estación, y eso es algo que los mandatarios del PP, empezando por el alcalde de la ciudad, deberían saber.