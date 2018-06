Medio retrato

Hace unos días, bajando de Madrid, pasé por Despeñaperros. Siempre me impone ese paisaje. Siempre me recuerda la parte dura de Andalucía. Siempre, sea primavera como esta ocasión, o sea en su duro invierno, siempre me parece un hermoso retrato vivo de parte de nuestro carácter. Pero en esta ocasión, venía escuchando a Carlos Cano, y nada más empezar el paraje comenzó Carlos a cantar la canción "Con Permiso" en la que en menos de 3 minutos hace un agudo retrato de Andalucía y de la que me permito entresacar: "... soy de la serranía / la salitre de la mar la vega las marismas / el campo l'olivar fandango cortijero / los trovos el verdial murgas campanilleros: / la copla popular". Parece increíble escuchar serranía y salitre a la vez y además en Sierra Morena. En esa amalgama queda retratada una parte importante del ser andaluz. A continuación, comenzó a cantar "Andalucía Superstar" en la que comparándola con una tonadillera, retrata, lo que era (me atrevo a afirmar), el genio andaluz: "... Y aquí se acabó el carbón, / que entró como un vendaval / bata de cola, peinetas. / ¡la Reina Superstar! / ¡Viva Andalucía Libre! / ..." Ya no estamos en el 77 que es cuando Carlos la escribió, pero es que eso ¿es razón para perder ese tronío, ese señorío y ese genio?. Por lo tanto, quizás deberíamos repetir con Carlos: "... ¿Qué queda de aquel tiempo? / ¿Qué fue de la ilusión? / ¿Dónde está la esperanza de nuestra generación? ...", como él cantaba en "La Metamorfosis". Como quería venirme por la costa, al pasar por Granada se me vino a la cabeza (quizás la melancolía) un almuerzo en Granada, a finales de los 80's, digamos que con gente curiosa, cerca de Ciencias, y de cuya comida sólo recuerdo el codillo, los dátiles y el vodka. Pero de la conversación: ¡qué de recuerdos atesoro! Por ejemplo: cómo se portaron algunos con Carlos y qué fue de la nueva narrativa andaluza o en qué quedó el Manifiesto Canción del Sur. Ya en la salida de Graná, al pasar por el Suspiro del Moro, pensé que, efectivamente, ¡cuánto se dejaba atrás Boabdil! y qué razón tenía Ayesha, su madre al reprenderle como lo hizo. Y cuando ya venía por la costa escuché el "Pasodoble p'almería" en el se escucha: "... Por la morena d'Andalucía sirena hería, rosa d'abril. / Primores, agua y primores. / ¡Y vengan flores qu'hay que vivir! /..." En esta canción, con su canto a la Chanca, conecta con Goytisolo. Llegados a este punto, solamente se me ocurre preguntar: ¿dónde están aquellos profetas, que a principios de los 90, afirmaban que Andalucía sería la California de Europa?.