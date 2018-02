Mejorando el turismo en Almería

En el Ayuntamiento acabamos de poner en marcha el convenio que he firmado hace unos días en Madrid con el Ministerio de energía, Turismo y Agenda Digital que va a permitir a la ciudad de Almería ser pionera en lo que ya es conocido como "turismo inteligente", o aplicación de las nuevas tecnologías en el desarrollo de una oferta turística global y dirigida a un cliente más específico. Este convenio, que está gestionado por medio de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR) va a mejorar el posicionamiento de Almería como destino turístico en todo el mundo, buscando nuevos mecanismos para impulsar la innovación en los destinos con el despliegue de las nuevas tecnologías. Este acuerdo permitirá que se puedan crear servicios diferenciales y altamente competitivos, creando un marco homogéneo que establezca los requisitos mínimos para clasificar los destinos turísticos como "destinos inteligentes" de forma paralela a las tendencias de las Ciudades Inteligentes. Estamos ante uno de los proyectos más importantes desde el punto de vista tecnológico para el sector turístico, pionero en España y casi me atrevería a decir que en el mundo porque vamos muy por delante en competitividad que la mayoría de los países. De este modo, Almería se convertirá en un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, capaz de garantizar el desarrollo sostenible de un espacio turístico más accesible para todos, que facilite la interacción e integración del visitante con nuestro entorno e incremente la calidad de su experiencia en Almería. Se trata de un acuerdo pionero en España, por el que quiero dar las gracias al Ministerio, que ha sabido ver en Almería suficiente potencial como para poner en marcha una actuación tan innovadora. Como consecuencia directa de su aplicación, a medio plazo veremos el incremento del estímulo turístico y la competitividad de Almería, desarrollando una estrategia de revalorización del destino que permita aumentar la calidad de nuestra percepción en el difícil y complejo mercado turístico. Gracias a este acuerdo podremos programar mejores campañas turísticas y elaborar estrategias más definidas con las que no sólo ganan las grandes empresas, sino también las Pymes vinculada al turismo. Un paso adelante en beneficio de todos los almerienses.