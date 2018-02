Memoria y desmemoria

La naturaleza humana es prodigiosa. Y el cerebro una herramienta fantástica capaz de simultanear la memoria de un elefante o la desmemoria de un necio. Así que según sopla el vendaval, un desvergonzado puede decir esto y lo contrario con total naturalidad. En esta cualidad el homo "erectus" se diferencia de las demás especies del planeta. La mentira ha sustentado las páginas más brillantes de la historia del hombre. La batalla de las mentiras es vieja táctica que dejó escrita Nicolás Maquiavelo;" Y si alguna vez se me escapa alguna verdad, la escondo entre tantas mentiras que es difícil reconocerla". Mentiras a la búsqueda de algún beneficio o vanagloria lo que no es sino un aspecto de la condición de quien aparca sin escrúpulos los principios éticos, morales, religiosos o legales sin mayor preocupación.

Y esto viene como prólogo porque ahora, justo ahora coinciden dos personajes de la vida política triturados ante la opinión pública por presuntos delitos de corrupción. Seguro que no les sorprende, amigos lectores. De un lado Francisco Granados ex alto cargo del PP en la Comunidad de Madrid ahora en prisión preventiva. Y de otro lado Javier Guerrero, PSOE, ex Director General de Trabajo en la Junta de Andalucía, dos veces ingresado en prisión. Granados ha debido tomar un poderoso estimulador de las neuronas de la memoria y de pronto se persona a petición propia ante la Audiencia Nacional y declara ante el Magistrado con un largo relato sobre supuestas implicaciones de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes en campañas electorales del PP de Madrid. ¿ Pruebas de tan graves incriminaciones?. Ninguna, el supuesto valor de sus palabras. Inaudito. Y habrá que imaginar que semejante osadía tenga sustento en la idea que pueda tener el Sr. Granados del conjunto de los ciudadanos y especialmente de los jueces. Porque no debe ignorar que las acusaciones en sede judicial han de ser necesariamente probadas para ser creíbles y que causen efecto. Pero ocurre que su palabra vale menos para muchos ciudadanos por cuanto desde la elemental decencia se le exige que pruebe su propia inocencia en las tramas de corrupción por las que está siendo juzgado. Es altamente sorprendente que contra los dirigentes del que fuera su partido no aporte ni un solo documento, pruebas gráficas, grabaciones ú otros testigos que pudieran corroborar su relato infamante. El y solo él levanta el dedo acusador en tan graves asuntos públicos. La querella por difamación la tiene servida según anuncia Cristina Cifuentes.

Y en la vera del Guadalquivir, en la matriz del socialismo andaluz, Javier Guerrero llamado a declarar como imputado por los ERES fraudulentos acusa un golpe de desmemoria apabullante. Sostiene Guerrero ahora, justo ahora que la trama de los ERES se cuece a fuego lento en la Audiencia de Sevilla, que de aquello que declaró ante la Policía Nacional y también ante el juez de instrucción , nada de nada. Que no dijo aquello , que fue mal interpretado, etc. y remató la faena con la coletilla del manual del buen enredador, en esas fechas "estaba muy presionado por los medios" y por si fuera poco, también "por la presión policial ". Nada nuevo bajo el sol, la culpa, los medios informativos. Y dice sin empacho que la verdad es justo lo contrario de lo que dijo entonces. Para quienes leyeran en aquellos días que se destaparon los chanchullos de los ERES, lo que hoy dice Guerrero es para creer en la milagrería o el vudú. Menuda iluminación espontánea. Como San Pablo que se deslumbró por la luz de la verdad. Solo que el Sr Guerrero no se parece mucho a San Pablo. Ni el Sr Granados tampoco. Y se recuerda para la posteridad la locuacidad del Sr. Guerrero ante la policía y el juez declarando con aplomo y soltura detalles de lo sucedido. La Policía Nacional no sabía nada entonces de lo que el propio Guerrero calificó como "fondo de reptiles". Fondo según él a su entera disposición durante varios años en los que se defraudó la astronómica suma de 742 millones de euros según los sumarios judiciales. Y añadió detalles y nombres de empresas, personas físicas, incluso familiares que se beneficiaron de estas "ayudas". Detalles propios de quien conoce desde dentro el funcionamiento de aquellas administraciones por lo que hoy se juzga a dos ex Presidentes de Andalucía y 22 altos cargos del socialismo andaluz. Pretende ignorar las acusaciones de su chófer sobre el aprovechamiento de aquella partida en beneficio propio. Y del uso que presuntamente daba a esos dineros públicos que según el chófer llegaron a su bolsillo particular. Interesante historia para Mario Puzzo. Ahora según declara, todos los imputados , y el también, actuaron en estricto cumplimiento de las leyes y la regulación administrativa. Ojalá fuera así y pudieran probarlo ante el Tribual que les juzga. Pero se duda que la nueva declaración del Sr. Guerrero sea prueba concluyente.

Por elemental razonamiento debieran sopesar el Sr. Granados y el Sr. Guerrero que caben todo tipo de dudas sobre sus recientes iluminaciones. Porque hay una pregunta inmediata. ¿porque calló el Sr. Granados estas delictivas actuaciones dentro del PP cuando era Consejero de la CA. de Madrid ?: ¿porque ha seguido callando estos tres años que lleva en prisión preventiva bajo sospecha de graves delitos? ¿Porque hora se le abre la memoria? Y lo mismo al Sr Guerrero.¿ Debemos creer que era mentira todo lo que dijo entonces?. ¿debemos aceptar por cierto lo que dice ahora?. Cuando mentía, antes o ahora?. O puede que las dos veces?. Resulta difícil torcer la opinión pública y publicada sobre hechos tan relevantes que han supuesto un serio quebranto al dinero público y a la imagen de Instituciones como la Junta de Andalucía o la CA. de Madrid. A no ser que hubieran aportado pruebas contundentes del nuevo relato todo huele a humo de pajas.

Un castizo les preguntaría a ambos ¿de qué van ahora?. No se esfuercen Sr. Granados, Sr. Guerrero , el personal imagina de qué van. Y porqué.