Que Andalucía merece una nueva financiación autonómica es algo que evidenciamos y queremos todos. Somos conscientes de la necesidad de fijar conjuntamente las metas y prioridades para alcanzar ese gran pacto y consenso que ayude a establecer un modelo de financiación serio que permita mantener, en el tiempo, la solvencia de las administraciones públicas de las distintas Comunidades Autónomas de este país. Más allá de aquel 'café para todos' es importante que ahora se imponga 'altura de miras' y para ello es crucial que el gobierno andaluz demuestre voluntad y capacidad de diálogo para defender los intereses de los andaluces sin tener que recurrir a esa arma letal que está resultando la confrontación. De nada sirve mantener abierta esa actitud contra el Estado, pues ella sólo traerá intentos fallidos y la prolongación de unas negociaciones que ahora nos dan la oportunidad de enmendar el daño causado a Andalucía con el actual modelo, el de 2009, el cual ha generado desigualdades financieras, altos niveles de endeudamiento y la no convergencia, puesto que algunas regiones, como Andalucía, han divergido. Es reivindicar el diálogo como esa herramienta básica para afrontar el importante debate que ahora iniciamos. No hay que olvidar que partimos de la base de un modelo fallido que fracasó por las prisas de un gobierno socialista, el de Zapatero, que no quiso abrirse y se cerró a su postura con el beneplácito de Díaz. No hay que repetir errores sino avanzar hacia una financiación autonómica estable, viable y duradera en la que todos aunemos esfuerzos. Estamos ante ese momento idóneo de hacer las cosas bien. Se debe demostrar que hemos aprendido y aplicar eso de que sólo la lealtad entre administraciones hará posible que se cierre un buen acuerdo para todos.

Y es que, como ya he dicho en otras ocasiones, debe primar la cohesión y la solidaridad entre territorios. Y ello hace inevitable que optemos a este nuevo modelo y, por supuesto, a ver la necesidad de un nuevo gobierno en Andalucía que administre y gestione, más y mejor, los resultados de este reparto de fondos del Estado.

Hay que propiciar el espíritu constructivo y no las ganas de confrontación e improvisación que le hemos visto a la presidenta andaluza en muchas ocasiones. Sólo así evitaremos el conflicto y conseguiremos imponer el bien común y ese principio de Estado que requiere una reforma tan fundamental como ésta. Y con ello, lograr ese modelo justo y equitativo que esperamos todos.