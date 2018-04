Nula oposición

Cuando los ciudadanos nos tomamos la molestia de depositar una papeleta en una urna para elegir a nuestros representantes lo hacemos para que defiendan nuestros intereses desempeñando cada uno el papel que le corresponda según sea el resultado. Cuando se trata de unas elecciones municipales, a unos, los ganadores, les corresponde gobernar en el Ayuntamiento y al resto de concejales ejercer la oposición cuya función principal es controlar la gestión del gobierno. Hoy precisamente me voy a referir a los grupos de la oposición que ocupan escaños en el Ayuntamiento de Almería y a su absoluta inoperancia a raíz de uno recientes sucesos acaecidos en el consistorio. Ha sido noticia de portada que la UDEF ha visitado el Ayuntamiento para investigar unos documentos relacionados con un expediente que se tramita en el juzgado número 5 de Almería donde se perciben presuntas irregularidades en la tramitación de unas concesiones de contratos celebrados entre los años 2010 y 2013. En concreto se refieren a la concesión de una parcela en El Puche, otra en relación con el centro deportivo situado en las Almadrabillas y una tercera para favorecer la instalación de una estación de servicio junto a la autovía del Aeropuerto. Para empezar, las denuncias fueron presentadas por particulares que vieron afectados sus intereses por culpa de unos procedimientos donde se apreciaban tratos de favor, algo que los concejales de la oposición, estando tan cerca, parece que no percibieron. Las denuncias han causado efecto y un juez ha enviado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal para que investigue, lo cual induce a pensar que el asunto es serio. Si hasta la fecha los partidos de la oposición no se habían enterado, o no se habían querido enterar, de la existencia de tales denuncias, era de esperar que ante la noticia de la orden de registro, despertaran del letargo y se pusieran a trabajar dando la batalla para esclarecer unos hechos que están bajo sospecha de corrupción urbanística. Ni flores. En principio no se les ocurrió, como habría sido lo propio, solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario ante una situación, a mi parecer, tan grave. En la comisión informativa despacharon el asunto con cuatro preguntas de rutina sin secuelas y en el primer pleno ordinario celebrado después de la investigación policial, ningún concejal del PSOE, IU, o C´S, levantó la voz. Como si estuvieran durmiendo en los laureles de la concejalía.