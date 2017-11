PACTO POR EL EMPLEO

En estos días, en medio del momento histórico que viven los españoles con la aplicación del artículo 155 y el restablecimiento de la legalidad en Cataluña, quizás se piense que la actualidad no refleje otros focos de atención, pero lo cierto es que los hay y que algunos son más que preocupantes, tal es el caso de los datos del paro y la EPA del tercer trimestre que se han dado a conocer. Son índices que tradicionalmente marcan el rumbo de una sociedad, el crecimiento de la economía y fortaleza de un país y con los que nos topamos con la dura realidad de una Andalucía que, aún creciendo no lo ha hecho al ritmo que debería y se aleja de la convergencia con respecto a otras Comunidades Autónomas. Y es que mientras en España se ha creado en el último trimestre 235.900 empleos en Andalucía sean destruidos 9.500. Volemos a ser la región con la tasa de paro más alta del país al superar los 25 puntos y situarnos 9 por encima de la media nacional con un desempleo que supera ya el millón de parados. Las estadísticas aunque frías están para hacernos reflexionar y, sobre todo, para pedir una reacción que vaya más allá de promesas al ejecutivo regional. Estamos llamados a provocar un cambio en las políticas de empleo del gobierno andaluz porque está visto que las actuales no han funcionado y nos ubican ante un problema serio por concentrar el 27% del total de parados españoles o lo que es lo mismo que 1 de cada 4 parados sea andaluz. Es evidente que se repite la historia por la inactividad de un gobierno, como el andaluz incapaz de gestionar sus recursos y competencias para generar nuevas oportunidades a esos jóvenes que, desgraciadamente, se están marchando de nuestra tierra en busca de un futuro más prometedor. Nadie a estas alturas es capaz de entender o encontrar justificación lógica a que la Junta haya perdido, por su desacertada política, 2.365 millones de los fondos destinados por Europa y el Gobierno del PP a políticas activas de empleo. Cifras que, al igual que la tasa de paro, sigue aumentado por estar instalado el ejecutivo de Susana Díaz en esa inejecución presupuestaria tan letal para el desarrollo de nuestra comunidad. ¿Cómo es posible que la comunidad autónoma a la que más dinero aporta el Estado para políticas de empleo sea incapaz de situarse en la senda de crecimiento económico y empleo? Es ésta la pregunta más repetida por esos andaluces a los que han avocado a una situación de desamparo por la inactividad que sufre Andalucía con este gobierno pasivo que aún le resta por ejecutar el 75% de los presupuestos en materia de empleo.