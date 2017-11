El PP queda en evidencia

Aestas alturas del año es momento de que el alcalde de la capital presente las cuentas municipales para 2018. Pero el PP en Almería, con el alcalde a la cabeza, se está enfrentando a esta tarea con dos sellos propios: El de la descoordinación y falta de seriedad dentro del equipo de gobierno y el de los pésimos resultados en la ejecución presupuestaria de años anteriores. La primera afirmación se sustenta en el hecho de que, a estas alturas, el alcalde no haya elevado aún sus presupuestos a pleno. Ya va tarde de cara a poder hacer que entren en vigor a inicios de 2018, algo que sucedió este 2017. A eso se suma una preocupante falta de liderazgo del propio regidor, que no se ha puesto al frente de una búsqueda de acuerdos para la aprobación de las cuentas, a pesar de gobernar en minoría y de que desde el PSOE le hicimos llegar en octubre un documento con cinco líneas para una negociación. La ausencia de respuesta durante casi un mes implicaba un rechazo, que ha sido verbalizado esta semana por la concejala de Economía en la única reunión celebrada para abordar este asunto, a las cuestiones básicas que los socialistas queremos para Almería. Entre estas, destacan una fiscalidad más justa y progresiva, con la rebaja de golpe del IBI que está autorizada; un plan de empleo municipal y acciones a favor de autónomos y emprendedores; una mayor atención a los barrios o un mayor esfuerzo en atención social.

Como las cuentas planteadas no reflejan el modelo de ciudad al que aspiramos, votaremos en contra. También lo haremos porque no seremos copartícipes, y allá cada partido con su posición, de otro engaño a los almerienses cuando los presupuestos que se terminen aprobando en pleno, previsiblemente con el apoyo de Ciudadanos, no se ejecuten dentro de unos porcentajes aceptables. Y es que, que en 2016 no se gastaran 26,6 millones presupuestados y que la ejecución de las inversiones para este 2017 haya sido bajísima hasta septiembre, no pueden más que hacer desconfiar de que el Partido Popular vaya a cumplir en 2018 lo que diga que va a hacer.

Ni Almería ni los almerienses se merecen tanta mentira y tanta falta de efectividad. Por eso, nuestra propuesta es la de elaborar un presupuesto alternativo con el resto de la oposición. Pero, para ello, Ciudadanos tendría que dejar de ser el sustento del PP en el Ayuntamiento y, junto a Izquierda Unida, dar un paso al frente.