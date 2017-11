El PP unido en la mentira

El PP de Rajoy y el de Amat se llevan muy bien. Tanto, como ha quedado constatado en la visita del ministro de Fomento a Almería, que podría hablarse de que existe entre ambos una alianza: la de la mentira y la del daño constante a Almería. Son muchos los asuntos pendientes que tiene Íñigo de la Serna con nuestra tierra. Empezando por la llegada del AVE, hay que recordar cómo los seis años de Gobierno de Rajoy han sido los de la marcha atrás en el camino iniciado. La re-redacción de proyectos se ha transformado públicamente por el PP en un impulso en el Corredor Mediterráneo que no es creíble. El tiempo perdido es ya difícilmente recuperable y aún no existe publicación en el BOE o partidas en los PGE que avale el reinicio de las obras que pararon. También al alcalde de Almería se le cae el discurso reivindicativo cuando comparte ese engaño y cuando no exige a De la Serna la rehabilitación del Cable Inglés o medidas para que los trenes sigan llegando a la capital durante la eliminación del paso a nivel de El Puche. Los socialistas peleamos desde hace años por acabar con este punto negro de seguridad en la ciudad. Pero ahora que se va a soterrar, resulta que el Gobierno se llevará la estación final a Huércal de Almería mientras duren los trabajos. Eso causará dificultades a los viajeros y una perdida de capitalidad de la ciudad. Por ello, partiendo de que no queremos que se retrase el adiós al paso a nivel, pediremos en el pleno del Ayuntamiento de Almería que se inste al Gobierno a estudiar la viabilidad de realizar un desvío provisional de las vías del tren, como una mejora dentro de las ofertas de las empresas interesadas en quedarse con las obras de eliminación.

Sobre el Cargadero del Mineral, perdió el alcalde la oportunidad de enseñar al ministro un BIC, del que es dueño su departamento, y de lograr su próxima recuperación. Es cierto que se comenzó en su momento a hacer, con una inversión de la Junta a la que no estaba obligada y, mayoritariamente, de un Gobierno socialista, pero entró por la puerta el PP en La Moncloa y salió por la ventana el dinero para este proyecto. Se pueden repetir las mentiras por parte de la alianza interna del PP cuanto se quiera, pero eso no las convierte en verdad. Así que el PSOE reclamará al ministro que vuelva, pero cuando haya cambiado el adjetivo liviano con el que definió su compromiso por los de firme y real.