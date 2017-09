El PSOE se mueve

En 2008 Rajoy es derrotado. En 2011, con el mismo nº de votos, tiene mayoría absoluta. Esta perversión matemática se explica porque 5 millones de Socialistas se quedaron en casa. Entonces escribí un artículo titulado "Mucho Socialismo por Hacer". Las ideas que yo cantaba al aire como esenciales para la supervivencia del partido han estado ausentes hasta este verano. Sánchez "mimado" por Susana y el aparato fue elegido. En octubre fue desfenestrado por los Carcamales Naftalínicos del Socialismo Borbónico incluyendo a Susana (Susi-Sosa-Sisa) la zorra del Guadalquivir. Ante esta felonía democrática, motivada por La Casta del partido, preocupada por sus "biberones" orgánicos, Sánchez se eclipsa con dignidad democrática. En Almería se está cociendo el futuro del partido a nivel provincial. Hay tres opciones: elegir al secretario actual que pervirtió el proceso democrático eligiendo a dedo a Juan Jiménez, como candidato a Las Cortes. J.J. es un hombre que pervirtió el proceso democrático auto eligiéndose y eligiendo a dedo a su protegida como delegados para el congreso que eligió a Rubalcaba. De bagaje bajo en cultura y de perversa sensibilidad democrática. ¿Qué puede aportar al Espíritu de La Nación? El presente portavoz municipal Navas, un Susanista, que desea seguir con su biberón orgánico. Ambos serán un obstáculo para la regeneración del partido. La tercera opción Antonio López Olmo, hombre con gran experiencia política, profundo sentido de responsabilidad y hambre para modernizar el partido. López Olmo apoya a Sánchez y con ello las reformas que pondrán al Psoe en la vía democrática ya que todos los cargos orgánicos y políticos serán elegidos por la militancia. La agrupación "Almería Ciudad" apoya a Sánchez, su secretario es Fernando Martínez, hombre digno que aporta la Paz de la paloma, la Inteligencia del zorro y la Nobleza del águila a la actividad política. Todo perfumado por un entusiasmo generoso y romántico . La "Milagrosa Resurrección" de Pedro Sánchez es un testimonio del entusiasmo de la militancia que ha reaccionado ante la desvergüenza de los Carcamales Naftalinicos y lanzado el partido hacia el Olimpo de la Política por la ruta de La Dignidad Humana y Democrática. Los Socialismos nacieron como protesta revolucionaria contra lo inaceptable. En la sumisión abstencionista que garantizaban los "Biberones Orgánicos" no hay dignidad política, Las esencias que justifican El Socialismo son la lucha por La Libertad. Sin Libertad no hay igualdad. Sin igualdad no hay Fraternidad. Defendiendo La Libertad se defiende La Dignidad Humana.