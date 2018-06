Paro femenino en Almería, año cero

Nuevo Gobierno y con mayoría de mujeres -hasta ahí no descubro nada-. No pensemos que es el único sitio donde hay más mujeres que hombres. El paro en Almería también es mujer, aunque durante la crisis no fue así. Debido a ese fuerte componente cíclico de nuestra economía, Almería recibe al Gobierno con 1.765 nuevos parados. La mayor subida en diez años y todos son mujeres, confirmando que el sector del manipulado ha iniciado la interrupción de la actividad. El paro femenino sube en verano y baja en otoño. Hasta ahí normal. Pero, ya el 58% de los desempleados inscritos en las Oficinas de empleo son mujeres y es el porcentaje más elevado en veinte años. La evolución del paro según género ha descrito la crisis y la recuperación en Almería mejor que cualquier otro indicador. En agosto de 2008 fue la primera ocasión en la que el número de paradas fue inferior al de hombres desempleados. 49% mujeres, 51% hombres. Para diciembre de ese año, los porcentajes eran 43% mujeres y 57% hombres. Como sabemos, la causa principal de este cambio fue la destrucción de casi 40.000 empleos en la Construcción que empleaba mayoritariamente hombres. Lo que provocó, como consecuencia, que la pérdida del empleo principal del hogar, normalmente hombre, forzara a otros miembros de la familia a buscar empleo. Dado el sector en el que lo encontraron, manipulado, que resistió mejor la crisis, no puede negarse que Almería sorteo la Gran depresión gracias a las mujeres. Como la recuperación ha seguido el mismo patrón de crisis anteriores, Hostelería, Construcción, los porcentajes se fueron acercando hasta que, hoy, la cifra los hombres en paro se sitúa en un punto intermedio entre el existente en mayo de 2008 y mayo de 2009, mientras que el de mujeres anda más cerca del nivel de 2013 que de 2012. No es lo único a tener en cuenta. Falta saber a quién afecta más el desempleo de larga duración. Cuestión importante cuando uno de cada cuatro parados lleva más de dos sin trabajo. Ello te sitúa a la cola de los llamados a la fiesta de la recuperación y, en muchos casos, fuera de la protección. Pues bien, en mayo 2013, la mitad de los que llevaban más de un año en paro eran mujeres. Hoy, seis de cada diez parados de larga duración son mujeres. La recuperación, por tanto, no alcanza en la misma forma a las mujeres y crea una bolsa de desempleadas permanentes.