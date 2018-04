Pasión por la lectura

La extensa y variada programación cultural de la ciudad de Almería tiene en su calendario numerosos hitos fijos y esperados por todos. Uno de ellos, consolidado ya en la temporada primaveral, es la Feria del Libro, que se desarrollará este año del miércoles 25 de abril hasta el martes 1 de mayo. Una semana completa que la convertirá en la edición más extensa de los últimos años. Lo hace además con la ilusión y el trabajo conjunto que hemos desarrollado desde el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería junto al Gremio de Libreros de Almería, con la coordinación de Manuel García Iborra, gran profesional del sector. Una Feria, por tanto, diseñada por los libreros, protagonistas de esta cita y nexo de unión entre los lectores, imprescindibles, y los autores, con una programación extensa y completa, que contará con firmas y presentaciones con medio centenar de autores, casi veinte actividades infantiles, recitales poéticos, lectura continuada o concurso de microrrelatos, entre otras iniciativas que harán que durante esos días el paso por la Plaza de la Catedral sea más atractivo si cabe. La Feria del Libro de Almería llega con una apuesta muy ambiciosa para su acto inaugural. El trabajo conjunto con los libreros nos ha llevado a integrar sus premios 'Argaria' al propio pregón y hemos sido atrevidos con la elección del escritor protagonista, una estrella internacional, autor de 'La utilidad de lo inútil', Nuccio Ordine. Un nombre propio que es solo la punta del iceberg de una programación que tendrá estrellas literarias del momento (Roberto Santiago, Elisabet Benavent, Javier Castillo o Blue Jeans) o también con gusto clásico (Ben Clark, Belén Gopegui, Pablo D'Ors), sin olvidar la gran representación de autores almerienses, como Gonzalo Hernández Guarch o Francisco Moncada, a quien se le rendirá homenaje en esta edición. La parte infantil es otra de las grandes apuestas de este año. Los que vienen son algunos de los mejores escribiendo y actuando, así que las familias que paseen con sus niños en esos días que no duden en llevarlos a la Feria del Libro. No faltarán eventos musicales singulares como The New Raemon, Raúl Quinto, la Banda Sinfónica Municipal, una performance poética o un acto de narración oral por parte de Pablo Albo, uno de los mejores especialistas. En definitiva, un evento generoso en el contenido, como generosa, siempre, es la experiencia de la lectura.