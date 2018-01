Perdono, pero no olvido

L a afirmación es categórica. En las últimas semanas ha sido usada por algunos militantes tanto del PSOE como del PP de Almería que han sido descabalgados de los sillones que ocupaban en las distintas administraciones. No vamos a desvelar, no es nuestra intención, quienes son los protagonistas. Aquí lo que tratamos de reflejar es la crudeza del ejercicio de la política y como es de compleja cuando se está fuera del "machito". Desconocemos si, azares de la vida, volverán a primera línea. En caso de que así fuera, no tengan la menor duda de que se tomarán cumplida venganza.