Plaza Vieja

No formo parte de la sección cultural de los historiadores, pero, creo que como creador y gestor, además de humilde ciudadano, no es que tenga ya la libertad, sino el deber de dar mi visión acerca de este, para mí, "fallo institucional garrafal"...almeriense. Sí que porto esa mínima sinopsis histórica, desde bien joven, de que en Almería se levantó un monumento a los Mártires de la Libertad, que en 1943 fue derruido por las autoridades franquistas, siendo en 1987 cuando se erigió el llamado, y ya conocido y reconocido, "Pingurucho de los coloraos de Almería" (por el color de sus uniformes) en su memoria; eso, más la previa referencia del "zoco" durante la época musulmana. Desde luego, la respuesta de nuestro Excmo Ayuntamiento ha sido de verdadero zoco, bajo el diluvio universal de quejas ciudadanas habidas y por haber, pero nada, ahí siguen, tanto el grupo popular como naranja, intentando sostener la vela, que no El Pingurucho, de un barco cada vez más a la deriva, y cada vez mucho más alejado de las necesidades, opiniones y expectativas de sus ciudadanos. No se pueden hacer ni la más remota idea del dolor que puede producirme sacar la siguiente verdad, que espero ya pasajera: - Nuestra ciudad, cada vez con menos 'personalidad' - No es exagerado; nuestro gobierno local no deja de llevarnos hacia una desnaturalización y "desculturización" sin precedentes. Almería precisa más sombras y frescor natural (ni voy a entrar en cuanto a la importancia de este punto en personas mayores y niños, tanto sanas como enfermas), y más "cultura" bien arraigada, y no aparentes ensayos azarosos con posible sello de caducidad a corto plazo. Ya no es que estén favoreciendo el desmontaje de nuestra historia, sino que tampoco responden a ciertas iniciativas novedosas y ciertamente ambiciosas gestadas para plurales culturales. ¿Qué está ocurriendo con las gestiones directa e indirectamente relacionadas con la historia y el arte en sí? Humilde y sinceramente, creo que jamás he visto tanta polémica ciudadana, salpicada al exterior, en mayúsculas, ligada al ámbito cultural. ...Debe ser tema de irresponsabilidad, ceguera, cabezonería o desconocimiento ciudadano, claro... ...Seguramente es lo que diría por activa y pasiva alguno que otro...a saber... ¿No debería el Excmo Ayuntamiento, según mi opinión, reconsiderar muy responsablemente las acciones que está llevando a cabo a propósito del patrimonio histórico, artístico, arqueológico, científico y también natural? Si no, ya saben, solecico del bueno, manteles, aplausos, poses y fotos...y a correr... Como en "Sunshine", querida película de ciencia ficción dirigida por Danny Boyle en 2007.

el Sol está muriendo, y junto a él la humanidad. Para solventarlo, creamos una nueva "Icarus"; lo que en una de las partes del guión se traduce a modo de diálogo en:

"No vamos a hacer eso de ningún modo...¿Tengo que deletreáoslo?...El Sol se está muriendo y, si él se muere, nosotros también...todo morirá...y no hay nada, ¿me oís? Nada que sea más importante que completar nuestra misión, fin de la historia".

Pd: En cuanto a árboles y palmeras, creo que no hay excusa. Si se tratara por ejemplo de eucaliptos, pues nada, se envían a Australia, que allí quedarían muy bien.

Y ya que estamos con los eucaliptos, ¿por qué no retiran todos los existentes entre Las Amoladeras y Las Norias de Cabo de Gata, responsables dichos árboles, que yo sepa, de la muerte de bastantes personas y de un montón de heridos? Esos sí que estorban, y podrían estar en Australia...

Si aún tienen dudas, pregunten a las compañías de seguros de automóvil...