Plaza defiende a Navas

La concejala y militante socialista, Inés Plaza, hacía hace dos semanas una encendida defensa de su portavoz municipal y candidato perdedor de la agrupación socialista que no tiene desperdicio. Los audios, en las redes sociales todos ellos, son un ejercicio notable de cómo se puede ir a por todas, aunque el contenido del discurso sea poco o ninguno. Quizá el portavoz tampoco necesitara más, probablemente no le hiciera falta, pero la ausencia de concrección es un notable ejercicio de política de salón que no tiene desperdicio para aquellos que quieran progresar en la oratoria vacía de contenido.