Plaza mediterránea

Este nuevo capricho del alcalde de Almería, con el apoyo sonrojante de Ciudadanos, de arrancar los árboles de la Plaza Vieja, va más allá de toda lógica y constituye un atropello que atenta contra la vegetación -elemento a preservar indiscutiblemente-, y contra el concepto de plaza y del uso de los espacios públicos en una ciudad mediterránea como la nuestra. No queremos una Plaza Mayor, al estilo de las provincias de clima frío, donde el sol es un recurso preciado, sino una Plaza Vieja de gente bajo los árboles en las calurosas tardes del verano. En la ciudad con más horas de sol de Europa, el PP se ha empeñado en acabar con las pocas zonas de sombra natural: los árboles se arrancan y se cambian por macetas, y se aumenta el número de terrazas a la espera de que crezcan sombrillas. Se abandonan los intereses generales, en beneficio de otros, cuyo origen desconocemos, pero que podemos suponer. Ese es el concepto de ciudad amable del PP, como nos vienen demostrando desde que gobiernan hace ya casi 15 años. Los socialistas no vamos a ser espectadores de esta cacicada y presentaremos una enmienda a esa modificación en el PGOU que permitirá semejante tropelía y, si con ello no fuera suficiente, elevaremos el clamor de la ciudadanía almeriense hasta el Defensor del Pueblo, para lo cual estamos ya elaborando el pertinente escrito.

Tenemos razones de peso. Por un lado, el expediente de modificación del PGOU carece de un informe de la unidad de Parques y Jardines que aconseje su retirada, como establecen las normas urbanísticas de esta ciudad. Y además, según el PGOU, el arbolado debe protegerse en Almería, tanto si está catalogado como si no, y sólo se autorizará arrancarlo por causas de fuerza mayor. Y por si no fuera suficiente, en el PGOU se cataloga la Plaza Vieja como un espacio para las personas, donde deben predominar el arbolado y las flores. De hecho, determina que cuando se utilice con otros fines, estos no deben afectar más allá del 10% de su superficie, lo que significa que se podría utilizar para conciertos u otro tipo de eventos, pero siempre que se protejan los árboles y su carácter de espacio libre.

Asegura el alcalde que la plaza debe ser desprovista de su arbolado porque antes del siglo XX no lo tenía, que es como es como negar los avances de la ciencia en base a que antes no existían. Porque nos ampara la legalidad y el sentido común de miles de almerienses, desde el PSOE defenderemos el arbolado.