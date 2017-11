Pluripartidismo separatista

N I los que parecía que estaban de acuerdo se ponen de acuerdo. Yo esto me lo esperaba y si no vaticiné mi presentimiento sobre el despliegue de fuerzas independentistas que iban a participar en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, cada una por su lado, es porque no soy partidario de adelantarme a los acontecimientos. ¿Qué cree usted que va a pasar? Es una pregunta que suelen hacer los entrevistadores ante un panorama incierto, y para eso están los analistas profesionales que no dudan en pronosticar el futuro basándose en razonamientos personales. Claro que a veces aciertan y a veces no. Por eso yo prefiero guardarme mis barruntos y analizar a posteriori. En este caso estaba cantado que una coalición de partidos por la independencia de Cataluña no era cosa fácil. Ese habría sido el sueño de Puigdemont, encabezar una lista de independentistas, ya que era la única posibilidad que tenía de recuperar la presidencia de la Generalitat y mantenerla hasta que la justicia no lo inhabilite, si se diera el caso. Como mucho encabezará una lista desde el exilio del PDeCAT, con excasas posibilidades de ser el partido mayoritario entre los que apuestan por separarse de España. Precisamente en esa mayoría es en la que piensan los militantes de Esquerra Republicana para no aliarse con nadie. Según todos los pronósticos Esquerra Republicana es el partido independentista que obtendrá más votos una vez que se haga el recuento y no están dispuestos a perder la oportunidad que se le ofrece, por primera vez, de presidir la Generalitat. En este caso el cabeza de lista Oriol Junqueras, lo hará desde la cárcel si antes no lo liberan y no sé qué solución se le daría a la situación en el supuesto caso de que saliera vencedor y fuera nombrado presidente, tratándose de un presunto delincuente sobre el que no ha recaído condena. Y si de algo estaba completamente seguro es de que la CUP se presentaría a las elecciones, lo que significa que por más que renieguen del artículo 155 y de la Constitución Española se someten a su cumplimento de forma tácita. Natural, nunca se han visto con tanto poder y, a diferencia de sus compañeros de viaje, sin correr el menor riesgo. En el supuesto caso de que algunos vayan a presidio, no sé qué pensarán desde la cárcel, viendo a Ana Gabriel, que los ha llevado al huerto, subiendo y bajando tan campante las escaleras del hemiciclo. Para rematar, Podemos y Ada Colau, que no saben dónde poner el huevo.