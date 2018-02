Siguiendo a Deleuze, y a su máxima sobre que la filosofía debía inventar conceptos, siento un gran interés por las ultimas palabras, aparecidas en los medios de comunicación y en las redes sociales, que han causado cierto revuelo. "La Modernidad Liquida", por ejemplo, de Zygmunt Bauman, es una de ellas. Alude a nuestra sociedad actual, constituida por la precariedad y el agotamiento individual; una sociedad donde todo es flexible y donde todo cambia antes de consolidarse, beneficiando a las personas más ágiles. Por otro lado tenemos al "Hombre Light" de Enrique Rojas; representa al hedonismo, al consumismo, donde todo vale en un gran relativismo. Obviamente también esta la "Posverdad", muy popular: indica cuando no se aspira a ninguna certeza y solo se ambiciona la opinión por motivos subjetivos, emocionales, profesionales y etc. A todo lo contenido dentro de este concepto se le da la categoría de verdad, aunque en realidad es una mentira. Tal vez podría denominarse, por esto, una "Metaverdad". Con un sabor muy parecido a lo dicho surge otro concepto: "Poscensura", que es una voz bastante peligrosa. Consiste en la crítica libre y horizontal de un interlocutor contra quien cuestione su mensaje, dando pie al libre linchamiento mediático y digital para limitar fuertemente al opositor. El "Poscensor" impide a toda costa que alguien le saque de su zona de confort, insertada en la cultura de masas. Las redes son las principales cómplices de este proceso. Allí no es posible la contrastación. A la vez la manipulación de la información se da en grandes proporciones. La "Poscensura", por otro lado, oculta grandes aspiraciones de poder por lo que está relacionada con todos los poderes fácticos. Por eso dije antes que esta era la palabra más peligrosa. No obstante contra este concepto existe una receta. Si la "Poscensura" se enmascara en el poder supone un problema político en el fondo, porque el poder siempre acaba ahí. Contra esto existe la opción crear una cultura ética y política inspirada por la "Metapolítica". Enseñar a la ciudadanía que la política puede existir fuera de los partidos, "Metapolítica", es el mayor obstáculo de la partidofila en la que vivimos. Desde esos presupuestos se puede erradicar la vanalización de la verdad a través de la "Poscensura". De lo contrario seguiremos en la "Caverna de Platón", donde en realidad aún estamos.