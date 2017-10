Prensa extorsionadora

Hace pocos días, un redactor de un importante periódico de tirada nacional me confesaba la dramática situación de la prensa española. Cada vez se venden menos periódicos; el número de ejemplares que se imprimen a diario no para de disminuir. Con la revolución de internet ahora consultamos la edición digital y rara vez compramos la de papel. La inmediatez de las redes sociales, además, ha triturado la exclusividad y el monopolio informativo de la prensa tradicional; deja inmediatamente obsoleta cualquier noticia en favor de otra en cuestión de minutos. Ello ha llevado a los grandes rotativos, para poder competir en este maratón informativo, a actualizar permanentemente -a lo largo del día y sin descanso- sus ediciones digitales. En este contexto, la edición de papel tiene cada vez menos páginas y ofrece una información muy mermada con respecto a la digital. El resultado son despidos masivos de redactores y la omnipresencia de la publicidad ocupando los mejores espacios; en ocasiones, hay que buscar las noticias residualmente ubicadas en medio de la pirotecnia de anuncios. Son los tiempos que corren. Para sobrevivir, aparte de mermar más y más sus plantillas de periodistas, las empresas de la prensa tienen que reinventarse y ofrecer servicios nuevos.Muchas están usando el poco poder que les va quedando para organizar eventos de pretendida exclusividad e importancia y para presionar a los grupos de decisión y poder -políticos y empresarios- para que contraten publicidad en sus páginas. Desayunos informativos y foros de discusión con personalidades afamadas de la política y la empresa, galas de premios sin dotación económica, cuadernos interiores o suplementos especiales sobre aspectos concretos de los territorios o la sociedad, publirreportajes... y, en fin, cualquier cosa que sirva para cobrar el consabido impuesto revolucionario, el peaje necesario para estar a bien con el medio. Quien no paga, no sale. Es el juego de la extorsión que muchos políticos aceptan y satisfacen con el dinero de todos. Y el que no pocos empresarios han asimilado como lógico y natural. El cáncer afecta por igual a medios provinciales y nacionales y a sus respectivos y decrecientes círculos de influencia. Con una frecuencia cada vez mayor recibo llamadas de comerciales de algunos medios almerienses para que nuestra fundación les contrate publicidad para este o aquel evento; todas, desgraciadamente, me suenan desesperadas.