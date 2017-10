Presupuestos para los andaluces

Desgraciadamente, algunos partidos siguen intentando confundir a los andaluces con medias verdades y explicaciones que inducen al error, quiero entender que por desconocimiento. He escuchado críticas al presupuesto andaluz para 2018 que sólo buscan ganar votos, dejando a un lado tanto la verdad como lo más importante para quienes nos dedicamos a la política: el interés y el bienestar de los ciudadanos. Un ejemplo que me afecta directamente es la denuncia de un supuesto recorte del 49% en acciones para el desarrollo rural en Andalucía a pesar de que, y en esto sí que estoy de acuerdo, se trata de unas políticas "fundamentales para los agricultores". Pero la realidad es bien distinta. La Junta no ha recortado los fondos para el desarrollo rural, algo que sí ha hecho el Gobierno central, que le ha dado un hachazo de 286 millones de euros al bolsillo de agricultores y ganaderos de Andalucía, la única Comunidad Autónoma que ha sufrido este matrato. Por eso la acusación es oportunista, aprovechando la confusión de quienes no conocen el funcionamiento de los presupuestos anuales y la diferencia que existe con los planes plurianuales, como es el caso del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía.

Y es que los presupuestos de 2018, al ser para una sola anualidad, no comprenden todos los fondos de las 17 medidas que integran el PDR sino tan sólo tres medidas que respaldan, en su mayoría, actuaciones con plazos de ejecución superiores a un año. Por tanto, el mayor gasto relativo a estos incentivos se llevará a cabo en 2019 y no el próximo año. Comparar la dotación de 2018 para el desarrollo rural con el presupuesto de un programa que comprende varios años de ejecución es recurrir a la confusión para ganar votantes, y eso no lo podemos consentir. La confianza de los ciudadanos se gana con verdades, con actuaciones y con una buena gestión, no con argumentos tejidos para lograr el propio beneficio.

El presupuesto para 2018 que ha propuesto la Junta de Andalucía tiene un marcado carácter social. Tres de cada cuatro euros de los fondos se destinan a los servicios públicos de la región, que garantizan la igualdad de oportunidades de los andaluces y contribuyen a la cohesión de nuestra tierra. Sin embargo, el Estado concede a esta región menos financiación de la que le corresponde por población, una cuestión que parece más un castigo que un reparto justo.