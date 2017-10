Presupuestos de castigo

Ccuando no salen las cuentas lo normal es recurrir a los cuentos. Y eso es lo que ha vuelto a hacer el gobierno andaluz abonado a esa opaca costumbre de no ofrecer las inversiones por provincia que acometerá, a lo largo del año, con cargo a los presupuestos 2018. De ficticias y decepcionantes hemos tachado unas previsiones económicas en las que la Junta recurre al 'totum revolutum' para esconder, detrás de cifras totales y partidas generales, su falta de compromiso y la poca apuesta que realizan por los sectores productivos. La 'tourné' de consejeros por provincias ha dejado una foto fija de incumplimientos y proyectos que, sin partidas específicas, se quedan muy lejos de las necesidades de los andaluces e inclusive de los almerienses que, de forma perpleja, ven contempladas las obras del tramo El Cucador- La Concepción de la Autovía del Almanzora cuando 'colean' desde hace 30 años. Tan triste como real, estos presupuestos son una oportunidad pérdida para acabar con el maltrato y el déficit de infraestructuras que siempre ha sufrido la provincia de Almería. No sólo no han puesto sobre la mesa un proyecto contundente de inversiones, sino que han recortado en un 49% las cuantías destinadas a Desarrollo Rural, siendo éstas fundamentales para los agricultores y un sector estratégico que genera empleo y riqueza al aportar mas del 8% del PIB andaluz. Y sin embargo no han encontrado en estas cuentas la respuesta que querían al problema del déficit hídrico. Si de verdad hay intención política no vale solamente con 60.000 euros para el estudio de una desaladora hay que ser más ambiciosos y apostar por esas inversiones y la obra pública que demandan para la cuenca Mediterránea andaluza que es de su competencia. Estos presupuestos castigan a los ayuntamientos al mantener congelada, por sexto año consecutivo, los 480 millones que le corresponden de financiación, no están resueltas ni las escuelas ni los talleres de empleo, y se les ha recortado1,2 millones euros las inversiones a las escuelas infantiles o aquellas destinadas a Calidad, Innovación y Fomento del Turismo. Tampoco resuelven los problemas de sanidad, educación y empleo. Los andaluces reclaman cuentas claras que establezcan dónde, cómo y cuando van a invertir. Y por eso el PP pide diálogo a la presidenta Susana Díaz para que rectifique y demuestre altura de miras, voluntad política y capacidad de acuerdo para consensuar las inversiones que precisa, de verdad, Andalucía.