Presupuestos de futuro

El Presupuesto Municipal que hemos preparado para 2018 va a ser objetivamente bueno para Almería en un año que va a ser determinante para nuestro futuro como ciudad. El Ayuntamiento tiene muchos proyectos en marcha y es necesario activar ese presupuesto para convertirlos en realidad. Así lo ha sabido entender el Grupo Municipal de Ciudadanos, a los que desde aquí quiero agradecer el apoyo manifestado al respecto, tras un periodo de negociación que ha servido para unificar puntos de vista y criterios. Estamos hablando de un Presupuesto que es un 5,5% superior al manejado para 2017, como reflejo de la recuperación económica de España, que permite que el capítulo de inversiones sea un 51% superior al del año pasado. Así, si en 2017 se destinaron a inversiones 13,8 millones de euros, este 2018 la cifra llega a los 20,8 millones, lo que significa que todos los barrios se van a beneficiar de obras que van a seguir cohesionando la ciudad y que se van a llevar infraestructuras allí donde se necesitan. Además de ello el Presupuesto permitirá mejoras en servicios de Policía Local y Bomberos, la creación de más parques infantiles para todos los barrios, parques biosaludables para mayores, y poner la parte correspondiente en compromisos adoptados con otras administraciones, como la eliminación del paso a nivel de El Puche, el desdoblamiento de la carretera Sierra Alhamilla, la futura gestión de la estación del ferrocarril una vez esté rehabilitada o poner en marcha la esperada biblioteca central municipal. Del mismo modo, las cuentas municipales para 2018 tienen en cuenta a las personas y familias para las cuales aún no ha llegado la recuperación económica todavía no ha llegado, incrementándose un 4,7% las partidas sociales. Y todo ello sin olvidar uno de los objetivos irrenunciables de este Equipo de Gobierno: bajar los impuestos. Aquí, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de ciudades españolas, hemos bajado el IBI, menos de lo que me hubiera gustado, pero lo hemos bajado. Seguiremos ayudando a los autónomos, y seguiremos atrayendo la instalación de empresas que creen puestos de trabajo. Acabamos de entrar en 2018, un año clave para hacer de Almería una ciudad más moderna, mejor estructurada, más comercial y, en definitiva, más capital. Con este Presupuesto, estoy seguro de que entre todos lo vamos a lograr.