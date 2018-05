Primarias tengas y las ganes

El Partido Socialista de la capital se encuentra inmerso en pleno proceso de primarias. Una fiesta democrática y un soplo de aire fresco para un partido político, (así nos los venden), si no fuera porque cuando se trata de competir, aunque sea entre hermanos de ideología, el podium acaba hecho jirones, las vísceras se pudren y lo que en teoría debe ser un acicate para incitar y movilizar a la militancia se torna en una batalla infame, en la que la metralla alcanza a más soldados y mandos de los necesarios.

En el caso de la capital la lucha va un paso más allá. Aquí se trata de dilucidar quién será el candidato a la alcaldía, en teoría el que más apoyos suscita y encuentra entre la militancia. Pero también se vive una lucha soterrada entre el PSOE andaluz que lidera Susana Díaz y el nacional que dirige Pedro Sánchez. No hay que olvidar que la capital es el único reducto que los sanchistas tienen en Andalucía. Un reducto sitiado, en el que aquellos que lo gobiernan lo han amurallado, se parapetan en el interior y se aprestan a una lucha numantina tratando, al menos, de mantener la pica en territorio hasta ahora vedado. Como ven, el juego va más allá de un campo de batalla de paintball con armas y balas de pintura para pintarte el uniforme. Aquí hablamos un lenguaje más grueso. La primera escaramuza -con resolución parcial- se ha vivido con las afiliaciones. Unos y otros se han sacado de la manga en un espacio muy corto de tiempo más de 500 nuevos militantes con carné. Un número lo suficientemente importante, si todos van a votar, para que el resultado sea el más insospechado y el más incierto. Y es que la democracia, -el menos malo de los sistemas de gobierno-, tiene estas cosas que pueden ser perversas cuando se trata de prostituirlas o dirigirlas al antojo de aquellos que la gestionan.

Los socialistas ya quedaron bastante divididos en las primarias a la secretaría general. La mayoría alcanzada por Sánchez Teruel templó ánimos, insufló algo de brío en las maltrechas filas de los herederos de Pablo Iglesias y renovó la voluntad de trabajar por el triunfo electoral. Lo que no esperaban los líderes provinciales fue la victoria sanchista en la agrupación local. Un triunfo que trastocó planes y que ahora, sólo unos meses después, se vuelve a reeditar en las primarias a la capital.

Demasiada carne en el asador de un partido político, que busca reencontrarse con sus militantes y simpatizantes y al que las encuestas, una detrás de otra, no le auguran en el mejor de los resultados. Esen este escenario en el que los candidatos Pérez Navas, Perfecto Herrera y Adriana Valverde se mueven en la campaña. Un mes por delante para tratar de que los daños colaterales sean mínimos, aunque mucho me temo que el ganador tiene tanto trabajo por delante que puede agotarse y no llegar al fin del camino.