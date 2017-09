Las patrañas del embaucador siempre tendrán clientela a raudales, y de la que compra. Es por ello que Javier Sierra, el reconocido escritor de patrañas, ya tiene su sección fija en lo del Herrera, que también le gusta una patraña más que a un tonto un lápiz. Y esa clientela fija prefiere mil veces que el Profesor Sierra le cuente cualquier cosa mal contada de la que no tiene ni papa a que se le la explique un profesor de verdad. Al Profesor Sierra le da ahora por hablar de terremotos, toma ya. Y dice que el mayor terremoto registrado fue uno de 9,5 sobre 10 (sic). Y efectivamente, fue de 9,5 en la escala de Richter, pero la escala de Richter no va de 1 a 10 sino que teóricamente puede alcanzar cualquier valor y además es logarítmica, es decir, que la diferencia entre 9 y 8 es mucho mayor que la diferencia entre 8 y 7. Pero claro, el Profesor Sierra tampoco tiene por qué ser un experto en el tema. En su próxima intervención y ya que no es especialista en el tema puede decir que los átomos están formados por electrones, neutrones protones y fotones, quién sabe, los científicos no lo saben todo. Y ya metido a sismólogo patrañero sigue con la traca de dislates y habla de las luces. Efectivamente, lo de las luces es de traca. Al parecer antes de un terremoto se ven unas luces, o en algún sitio antes de un terremoto dicen que se van visto unas luces. El Profesor Sierra lo explica científicamente mediante el efecto piezoeléctrico, el cual se produce por fricción de las rocas (sic), que emiten chispas antes de un terremoto a tal escala que se ven como si fuesen relámpagos. Para empezar, el efecto piezoeléctrico se produce por presión o compresión, no por fricción, y no se produce en todas las rocas, es más, se produce sólo en algunas, el cuarzo, por ejemplo y es el efecto que utiliza el conocido encendedor magiclik para producir una chispa. Ese efecto ya sería inapreciable, en el caso de que se produzca, a varios metros de profundidad, imagínese pues a cientos de kilómetros. Y ya para rematar dice que hay vínculos entre la ufología y la sismología y que sería bueno que ufólogos y sismólogos formaran grupos de trabajo. Y en esos grupos ya puestos, que haya videntes, que podrán predecir un terremoto echando las cartas del Tarot. Profesor Sierra, igual debería leer algún libro para preparar sus disparates. Sí, claro, mira este, para que pierda la mitad de mi clientela.