Pulp Fiction

Y LLEGAMOS de nuevo a la majestuosa semana del sol, el mar, el cine, las tapas, los cronómetros de visitas políticas para intentar hacer pupa al adversario, las maracas...¡Ah, no! ¡Perdón! Éstas últimas son recurso exclusivo de algunos políticos, entiéndase como el algoritmo parasitario con destino a la foto, y de ahí al "soy importante", ya haya cruzado un saludo y unas miradas con el San Pancracio. Y así estamos, con la realidad del pulpo y la ficción artística...Y es que, muy señores nuestros, yo al menos soy de los que piensa que "para cada cosa existe un sitio", y está genial eso de tirar (y hasta sacar pecho...) a través de las estupendas palabras que emanan de ciertas artistas de fuera hacia la provincia (desde luego, el aplauso es 100% para ellas...no les quiten ni el 1%, por favor), pero, se siguen olvidando de algo con el mayor sentido de base: sus "propios" artistas. Y no, Almería nunca se ha conformado con disponer de un embajador, mucho menos de una sola rama...no... Ayer mismamente, uno se quedaba atónito entre tristeza y, permítanme, "descojone" ajeno...por no llamarlo vergüenza...al visualizar un vídeo emitido desde la voz directa del alcalde de un municipio de otra provincia, promocionando la obra de un conocido escritor que, encima, desea adaptarla a audiovisual en un futuro nada lejano. Pero no, en Almería nos cegamos con el pulpo, con decir lo bonitas que son las playas o las horas de sol en Almería, etc, etc...pero a las artes (sobre todo las emergentes) que las sirvan de tapa frita y en aceite de palma. De verdad, ¿no sienten algunos vergüenza de que en los stands de otras provincias se promocione lo que debería promocionarse en Almería? Si ustedes no ayudan a aquellos artistas que van creando ruido desde sus raíces, van a conseguir que la provincia siga envuelta en la ignorancia, la desidia, el Blanco y Negro Mix, el estancamiento cultural, la tradición más hermética conocida y el profundo desconocimiento artístico prospectivo existente. Podría entender que algunos cargos sigan viviendo en un western o en "Amar en tiempos revueltos", pero, por favor, intenten abrir un tanto sus mentes a lo juvenil, a lo novedoso...y también a lo "diferente"... Quizá hasta se lleven alguna que otra sorpresa, quizá...Hará dos días que leía en el perfil de la red social de una amiga una frase que no puede ser más clara y alta: "los que nos representan tirando de recreaciones históricas, y los artistas almerienses auto-promocionándose sus obras".

¿Qué les falla en su sistema? Lo que yo tengo más que claro es que no se trata de los artistas de Almería.

¿Desean seguir con sus ficciones? Porque para eso ya hay escritores...

Pd: Me remito a que es genial que se sirvan también de artistas de fuera para promocionar este lugar, sin "lugar" a duda, pero eso sí, intenten no ponerle mismos nombres a diferentes actrices en sus vídeos promocionales, que si uno ya es algo inculto en términos de cine puramente español, es lo que faltaba para el remate...

En cuanto a la plataforma cinematográfica provincial, somos muchos los que seguimos preguntándonos para cuándo van a tirar de esos actores y figurantes que tienen archivados...(ejem).........................................