Almería quiere ser la capital gastronómica de España en 2019. ¿Habrá España en 2019? O lo que es más importante, al menos para mi perro y para mí, ¿estaré vivo yo? Espero que la respuesta a ambas preguntas sea que sí. Más difícil se hace contestar una tercera cuestión ¿Cuándo vayamos a probar esa cocina, nos servirán la comida en platos?

Este agosto pasó por aquí mi hermano y, como pagaba él, le llevé a lo más caro. Uno de los platos lo sirvieron en una botella rota por la mitad; otro en cajitas sobre las que tenías que hacer malabares para meter la cuchara. Poco después, comí frente al mar. Calamar, fantástico, gran idea. El sol cegaba. Tal vez por ello no aprecié como debía la posibilidad de comer y leer la prensa a la vez. El calamar, y sus patatas, venían sobre una hoja de periódico, que tapaba una antigua caja de gambas. Al antiguo uso se suman nuevas posibilidades. En Vitoria, cuando fue capital gastronómica, me sirvieron un pincho de tortilla deconstruida en un vaso. No valoré en toda su extensión la riqueza de matices porque el precio me quitó el apetito.

El tema se ha desbordado, como si ponerte la comida en platos fuera de pobres. No dijimos nada cuando sirvieron la tapa de lomo en un pedrusco; los gnoquis en una mini paellera que, al tocarla, te borraba las huellas digitales pues acababa de salir del horno. Ya es tarde. En un mundo globalizado esta moda inunda todos los rincones del planeta. Es tendencia, que se dice ahora, disparando la imaginación del cocinero. Queríamos innovación, ahí la tenemos.

En Twitter, no obstante, se ha iniciado un movimiento de resistencia en torno a la cuenta We want plates, queremos platos, con sus 200.000 seguidores. Una cruzada mundial contra servir comida en trozos de teja. Hasta un libro han sacado con las fotos que envían sorprendidos comensales. Algunas imágenes son espeluznantes. Ves una pequeña crema servida en un molde de ortodoncia del propietario del restaurante, que es de Barcelona; o fotos de sopa de fideos servida en una jarra de cerveza. También platos, pero no enteros, partidos por la mitad, por ejemplo.

Falta un año para que nuestra ciudad se convierta-ojalá- en capital gastronómica. El avance de esta moda puede hacer que, para entonces, nos tiren directamente la comida sobre la mesa. Estoy sobreaviso. Cuando llegue el momento, lo primero es preguntar si pueden servírmelo en un plato.