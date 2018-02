Quince votos

Todavía no se han apagado los ecos de la asamblea provincial del PSOE que acabó con Fernando Martínez como secretario general. Además de estar impugnada y a la espera de resolución por parte de los órganos superiores, las consecuencias irán poco a poco cayendo en cascada y dejarán, no lo duden, algunos muertos políticos, además de los que ya han caído. Lo último que podemos contar tiene relación con la quincena de votos que una destacada militante en teoría sumaba y que, al parecer, no fue ninguno a a ejercer su derecho a sufragio. Los motivos aparente: "no estar de acuerdo con el candidato".