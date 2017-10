Receta para crear empleo

El Ayuntamiento de Almería optará a que nuestra ciudad sea, en 2019, Capital Española de la Gastronomía (CEG), distinción que conceden anualmente la Federación Española de Hostelería y la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, con la finalidad de promover la gastronomía como uno de los principales atractivos turísticos. Se trata de una excelente iniciativa que cuenta con el apoyo de la Diputación, de la Junta y de la Asociación de Hosteleros. Y estoy seguro de que también contará con el respaldo del conjunto de la sociedad almeriense, porque este reconocimiento posicionaría a Almería como destino turístico por excelencia, tal como ha pasado con Toledo, Huelva o León, últimas ciudades que han conseguido esta nominación y que han experimentado un considerable incremento de su actividad turística. Estamos ante una magnífica oportunidad de dinamizar la actividad económica de Almería y de la provincia y seguir creando empleo, porque la gastronomía y los sectores relacionados con ella son en estos momentos una fuente de generación de oportunidades de trabajo para muchas personas. En la sociedad actual, la gastronomía no sólo es un indicador de calidad de vida y desarrollo, sino que también comporta un elevado nivel de creación de empleo y movilización de recursos económicos. De hecho, son cada vez más los actos y actividades que se promueven en nuestra ciudad en torno a la gastronomía como referente turístico y estamos convencidos que ese importante componente no sólo es muy exportable, sino que puede llegar a ser un elemento clave en la estrategia de promoción de nuestra ya de por sí magnífica oferta turística. El turismo gastronómico supone hoy un sector emergente, muy bien posicionado en el mercado y una opción de viaje tanto para los expertos en el sector turístico como para cualquier ciudadano o viajero. Creo que la experiencia contrastada de nuestros profesionales y la enorme calidad de los productos naturales de origen almeriense nos sitúan con ventaja en la línea de salida de este ambicioso e ilusionante reto. Tenemos tiempo por delante para trabajar en el proyecto y planificar los detalles de una candidatura que para Almería no sólo debe suponer el legítimo orgullo de dar a conocer todo nuestro potencial gastronómico, sino también favorecer las posibilidades del sector como fuente de generación de más oportunidades de trabajo para más gente.