Reflexiones sobre los votos

E N un parlamento democrático se presentan propuestas con las que se pueden estar de acuerdo, o no, según sea su contenido. Y es precisamente el contenido de dicha propuesta lo que determina el voto da cada cual. A raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional condenando al partido del Gobierno por los casos de corrupción, el PSOE ha presentado una moción de censura para someter a votación el cese de Mariano Rajoy. Se trata de que cada cual vote a favor o en contra, según entienda si un partido corrupto como el PP debe de seguir, o no, gobernando en España. Así de sencillo. Pero resulta que surgen voces grandilocuentes impartiendo una doctrina parlamentaria muy novedosa. Según algunos, en un parlamento, lo que menos importa es entrar en materia y analizar lo que se somete a votación para ver si parece bien o mal y votar en consecuencia, lo decisivo, dicen, es mirar de reojo a los demás partidos que componen la cámara y votar en función de lo que voten los demás. No sólo el PP y Ciudadanos han hecho hincapié en esta fórmula para participar en la cámara legislativa; también personajes legendarios como Felipe González, Alfonso Guerra, José Bono, Rodríguez Ibarra y algún otro barón del partido socialista, defienden la tesis de que a la hora de emitir un voto, para nada importa la cuestión que se somete a votación, sino los compañeros de viaje. De acuerdo con esta teoría, todos los ataques lanzados al PSOE y a Pedro Sánchez cuando se ha presentado la moción de censura se basaban en que, por muchas razones que hubiera para desplazar a un partido corrupto del Gobierno, no procedía su aprobación porque otros partidos, en este caso los independentistas, iban a votar a favor de dicha moción. Lo importante no es lo que se vota, sino con quién se vota. Supongo que a partir de ahora, con el PSOE en el Gobierno y Pedro Sánchez de Presidente, cada vez que presenten una propuesta al Parlamento, el PP y Ciudadanos no se tomarán la molestia de analizarla, bastará con cerciorarse de lo que votan otros partidos para tomar una decisión. Si algo ha quedado claro es que ambas formaciones jamás mezclarán su voto con el voto de los independentistas. Es de suponer que cuando los partidos independentistas voten en contra de alguna iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez, - el mundo de la política es muy variable y no tiene nada de extraño que eso suceda - será motivo suficiente para que el PP y Ciudadanos voten a favor.