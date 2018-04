Respiro a Rajoy

No puede el Gobierno cantar victoria, porque los Presupuestos Generales se aprueban cuando se aprueban, pero que el PNV haya rechazo las enmiendas a la totalidad es un gran paso. Todo apunta a que los vascos, finalmente, les darán luz verde y que Rajoy tendrá un respiro, podrá quitarse de encima uno de los problemas que más le perturbaban. El más importante, según repite el presidente, y eso que anda sobrado de asuntos envenenados y dignos de quitar el sueño al político con más capacidad de resistencia anímica.

Siempre expresó Rajoy su confianza en que salvaría los Presupuestos, no se sabe si por una cuestión de carácter, que prefiere ver el lado positivo de las cosas, o porque Urkullu y Ortuzar, en las muchas conversaciones que ha mantenido con ellos, le transmitían su deseo de aprobar los PGE y le expresaban que, a pesar de condicionarlos al fin del 155 en Cataluña, su intención era buscar fórmulas para el caso de que ante la imposibilidad de los independentistas de elegir un nuevo presidente, no se pudiera desactivar ese artículo que ha sido un lastre para el trámite parlamentario de los presupuestos. El PNV, con un Podemos y un Bildu creciente, no pueden dar bazas a esos dos partidos para que capten votos acusando a los nacionalistas de apoyar a quien ha desactivado un partido independentista en Cataluña en condiciones numéricas de gobernar.

A la espera de ver qué ocurre con el diputado de Nueva Canarias, al que encanta hacerse querer, y qué ocurre finalmente con el PNV, aparentemente Rajoy ha conseguido su objetivo. Le acusarán de repartir euros a mansalva para conseguir adhesiones, pero eso ya no escandaliza a nadie, así ha sido por los siglos de los siglos. Un dirigente experto en cuestiones presupuestarias suele decir que todos los problemas se arreglan con dinero, pero que no hay dinero para arreglar todos los problemas. Sin embargo, tanto Rajoy como Montoro han hecho encaje de bolillos con sus interlocutores para sacar dinero de debajo de las piedras.

Cosa distinta es que al dinero se añadan otro tipo de concesiones, como el PNV ha intentado siempre también, con sus clásicas reivindicaciones sobre la Seguridad Social y la política penitenciaria. Líneas rojas que ni Rajoy ni Montoro quieren cruzar y que sería imperdonable que la cruzaran.

De momento, si no se tuercen las cosas -y lo malo es que no depende de Rajoy y Ortuzar que se tuerzan, sino del fugado de Berlín- habrá Presupuestos y, de una vez por todas, Mariano Rajoy podrá tomar decisiones, desbloquear proyectos y dar vía libre a iniciativas pendientes. Podrá gobernar, que es de lo que se trata.