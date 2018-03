Responsabilidad de todos el agua

Andalucía está en permanente estado de crisis por la escasez de agua. Y es que, a pesar de la tregua dada por las últimas lluvias, el avance de la sequía es la preocupación latente de una tierra de agricultores como ésta. El campo de muere de sed y urge que todos asumamos la responsabilidad no sólo de mirar por nuestros acuíferos sino de buscar soluciones a ello. En Almería somos conscientes de que la falta de agua está poniendo en riesgo nuestra propia supervivencia y la sostenibilidad de nuestros sectores productivos. No le queda a la Junta mucho tiempo para reaccionar, porque se ha agotado la paciencia de los que, de verdad, depende del agua para cultivar, producir o crear riqueza. Son los mismos que dicen que basta ya de confrontación, porque es el momento de que impere la lógica y el consenso entre las administraciones. Ello pasa por entender que el problema del agua no es una cuestión política, sino de gobiernos. Atrás, por tanto, debe de quedar la idea de utilizarlo como arma arrojadiza para implantar la urgencia de ese Pacto andaluz por el Agua. Nos están pidiendo altura de miras para que todos arrimemos el hombro y logremos con ello grande acuerdos que hagan factibles esa Autovía del Agua que, a gritos, reivindica la Mesa del Agua de Almería o FERAL. Coincido con ellos en que no es momento de arbitrariedades sino de solidaridad, colaboración y decisión para impulsar proyectos que permitan el aprovechamiento, al cien por cien, de los excendentes de Cuencas que hoy van al mar, del agua terciaria, desalada o esa futura desalobradora en la Balsa del Sapo. Sólo así conseguiremos recuperar los Acuíferos del Poniente hoy sobre explotados y con altos niveles de salinización. Esta semana hemos visto a los ayuntamientos asumir ese deber al decidir proteger el acuífero del Poniente con la incorporación a sus redes de abastecimiento de agua desalada. Sabiendo el coste político que implica esta decisión por la subida del recibo del agua, es de elogiar que hayan primado en ellos el bien común y la supervivencia del modelo agrícola a otras cuestiones. Y mientras tanto nos preguntamos ¿qué hace la Junta? a ¿qué espera para actuar? No le pedimos, ni mucho menos, un nuevo canon del agua, si no que invierta ese dinero en las obras hidráulicas para el que fue creado. Todas las administraciones deben de saber que el futuro del campo está en sus manos y que por ello no se puede demorar más un debate que haga efectivo ese Pacto por el Agua que recoja, contemple la interconexión de cuencas y una clara apuesta estratégica por distribuir con justicia un recurso público como el agua, que es de todos.