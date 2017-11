A veces mirarse al espejo puede suponer la misma aventura que mirar por la ventana y observar el paisaje; esto sucede cuando de la pertenencia al grupo se sabe lo necesario y no lo contingente. En ese derredor una experiencia basada en la observación del entorno puede traer un retrato de la masa humana y al mismo tiempo de uno mismo. A bote pronto hay algunas notas de los tiempos presentes fácilmente detectables en la calle: una de ellas es el estado de "modernidad líquida" al que Zygmunt se refirió. Este es un tiempo sin certezas, donde las personas posmodernas, viven un individualismo corrupto que crea una sociedad frágil. La libertad, ejercida aquí, no tiene porvenir por culpa del tejido laboral, de las redes sociales, y etc, y conduce a la precariedad. Vivimos en una inseguridad social tan grande que hemos creado un diálogo ficticio en las redes para sentirnos a salvo. Son un mundo paralelo de falsos amigos. Zygmunt acuño el término "líquido" para definir nuestro presente social: todo es líquido, evanescente, nada se consolida y todo se modifica por su fragilidad. Es una cultura de la falta de compromiso y del olvido. Por otro lado, otra nota del paisaje observado por la ventana es el concepto de "posverdad". Este es un término atribuido al bloguero David Roberts que lo utilizó para referirse a la política de la posverdad donde la política es solo una narración desconectada del espacio público y de la calle; en realidad es un neologismo que define perfectamente como se modela la opinión pública, donde los hechos objetivos tienen menos valor que las emociones personales. Muy en el fondo este concepto huye del debate sobre la falsificación de la verdad y se conforma con el nivel de las apariencias: es suficiente con que la información tenga aspecto de verdad. No deja de ser una manipulación, pero es un uso de lo real que satisface alguna necesidad del ciudadano. Aún mirando por mi ventana me viene a la mente la Caverna de Platón. El maestro afirmaba que la verdad era independiente de la opinión. No obstante la posverdad ofrece el registro contrario y declara la ausencia de frontera entre lo verdadero y lo falso. La opinión y los hechos alternativos de la misma se han convertido en nuestra manera de comunicarnos. Mirando aún por la ventana pienso que la Caverna es mas Caverna que nunca: ahora hemos perdido el interés por salir de ella. Me entristece.