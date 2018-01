Revolutionibus

El otro día contemplé un espléndido programa de televisión sobre libros y cuestiones culturales diversas donde se anunció un giro de la filosofía y se dejó sentado que la filosofía actual estaba de moda. No obstante, sobre esta afirmación categórica yo establecería un análisis: por una parte eso implicaría que se venderían más libros de filosofía, por otra que existiría más interés de la ciudadanía por la filosofía y finalmente que la filosofía se vertería a través de unos moldes concretos. Sobre la primera cuestión, la editorial, habría que puntualizar que el aumento de ventas se da en libros de personas concretas, hecho cierto, pero no en libros de filosofía en general, como siempre ha sucedido en España donde más que épocas filosóficas hay filósofos; sobre la segunda se ha constatado ciertamente una inclinación por cuestiones trascendentales pero no siempre vinculadas a los problemas sociales o científicos, sino más propias de la pseudofilosofia; y sobre los modelos de trasmisión yo diría que esta filosofía de moda utiliza los políticamente correctos: el texto escrito y la prensa. Es decir existe un antes y un después causado por la intervención mediática de algunos filósofos actuales pero no existe un antes y un después por el interés de la filosofía en general, ni hay una consecuencia directa en la ciudadanía por este hecho. Por ello yo más que llamarlo "giro" o utilizar expresiones como "la filosofía está de moda" sería más sincero y admitiría la precariedad de la filosofía actual, no por su calidad, si no por su ausencia en la vida social: no hay filósofos en los partidos políticos, ni los hay orgánicamente insertados en los medios de comunicación, ni los hay dirigiendo grandes monopolios, ni etc. Si existe la novedad de que algunos filósofos han dado el gran paso y hablan de sacar la filosofía fuera del aula, pero esta gesta loable lo es desde moldes políticamente correctos: desde el libro, solo desde el libro. Su acción es del todo necesaria pero no se puede considerar un giro en la filosofía sino una tendencia librera apetecible. Ojalá estos creen una gran revolución y den ese esperado giro, pero creo que si se da algún día será cuando los filósofos entiendan que hay que salir del límite del texto e ir más allá del mercado editorial, dejando de ver la filosofía como un género literario. Como imaginan hablo de filosofía práctica.