SOS por la Plataforma Solar de Tabernas

Considerada por la Unión Europea un centro estratégico de investigación de energía termosolar, la Plataforma de Tabernas atraviesa uno de sus peores momentos. Y no es porque las investigaciones den poco resultados, tampoco porque los que allí trabajan no cumplan con los objetivos y, ni mucho menos, porque la energía solar no sea una alternativa de futuro. Aquí, aunque nos pese, quien está fallando es el Gobierno por la nueva fórmula fiscalizadora y la incapacidad de los que ejecutan las políticas, de alcanzar un acuerdo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). A día de hoy la central tiene bloqueados más de seis millones de euros. La cantidad supone en la práctica casi todo lo conseguido en 2016 y 2017 en proyectos de investigación y representa la mayoría de los fondos de I+D que la PSA podía estar ejecutando en la actualidad.

Para mayor gloria (ironía)de quienes tienen la obligación de gestionar con diligencia, la plataforma suma ya una decena de proyectos paralizados hasta disponer de recursos y personal, pues a estas alturas sólo se han convocado cuatro plazas de las 17 necesarias y de esto hace ya cuatro meses. Por el camino se han dejado de renovar los contratos de 14 empleados y, a no tardar, se perderán otros tantos. Y lo peor es que el problema no radica en el dinero, pues la PSA tiene fondos suficientes, sino que no los puede utilizar.

Los trámites administrativos relativos a la fiscalización de los recursos pueden impedir que el centro deje de ser un referente a nivel mundial e, incluso, hasta desaparecer. Como ven, una vez más, en esta provincia caminamos un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Parece como si estuviésemos tocados no por la varita mágica del hada de los deseos, sino por el palo de un troll gordo, verrugoso y feo. Líderes en tantas cosas por nuestra propia capacidad, por la innovación permanente en la que nos movemos y siempre carentes de la ayuda de aquellos que, en teoría, deben sumar para crecer. Aquí, al contrario, nos zancadillean y esperan que besemos el suelo mientras no pierden la sonrisa, a la vez que hacen de la mentira un ejercicio de cinismo. La Plataforma Solar de Tabernas requiere un cuidado especial, la atención minuciosa de aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de liderar el crecimiento de un centro que siempre ha sido pionero no ya en España, sino en todo el mundo, liderando la investigación y el desarrollo de todo un país en energía solar. Hoy, muchas de las tecnologías que se aplican en este campo y que las vemos y usamos con normalidad, tuvieron un principio en un centro líder, un centro que algunos parecen empeñados en defenestrar. Ya no nos valen promesas. La PSA y esta tierra exigen ya el compromiso y el desbloqueo de la situación y desligar cualquier desarrollo futuro de los proyectos a que haya presupuestos no.