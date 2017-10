"Sabores Almería" por descubrir

El miércoles cerraba el telón en Sevilla una nueva edición de Andalucía Sabor. Una feria bianual, que trata de mostrar en la capital andaluza todo lo que somos capaces de aportar en productos gourmets. Diría que la distribución de los stands no es la mejor y posiblemente tampoco que las casi setecientas empresas que han participado hayan gozado de las mejores perspectivas si hablamos de marketing y proyección. Pero apuntado esto, si creo que la idea sigue siendo muy válida, en especial el trabajo que se hace desde Extenda para traer al evento a posibles compradores y desde las diputaciones provinciales, ayudando a aquellos que se inician en la aventura de ser empresario o los que buscan su consolidación, mostrando de lo que son capaces de hacer y compitiendo en un mercado exigente.

La provincia ha tenido en Sevilla veinte de las casi cien empresas que ya forman parte de la marca "Sabores Almería". Y lo cierto es que algunos de los presentes han sorprendido, para bien, con productos que tienen un largo recorrido y un futuro inmejorable. Merece un lugar destacado una mermelada que se fabrica en Chercos, y cuyos propietarios han logrado formar parte de la Asociación del Lujo y llevarla a lugares como Dubai, con excelentes resultados. Calidad, diseño y un marketing adecuado han permitido a quienes la regentan abrirse un hueco en el mercado y competir con los grandes.

La innovación y la capacidad de aportar novedades en el mundo de la gastronomía me llevan a la morcilla vegetal. Un empeño de una empresaria de Pulpí, que busca abrirse un espacio con un producto diferente, que a poco que se proyecte logrará situarse en la cima de la pirámide, dentro de la selección gourmet de esta tierra.

Decía el vicepresidente de la Diputación que la provincia disponía de uno de los stands con más proyección de la Feria y no le faltaba razón, no ya por el diseño, sino por las empresas y productos que albergaba en su interior. Pero si hay un aspecto a destacar, son las ganas de aquellos que se inician en un negocio y que tratan de abrirse un hueco en el mercado. Y nada mejor para ilustrar esta afirmación que el asesor laboral, que ha puesto en el mercado un licor de distintos sabores, que se enmarca en lo que conocemos como digestivos. Es tal el empeño que le está poniendo a su proyecto, que al ser preguntado por sus objetivos por sus metas, asegura con cordialidad exquisita, pero seguro y convencido de lo que hace, que " ya ha hecho muchas declaraciones de la renta en su vida, y ahora ha llegado el momento de que me la hagan a mí".

Pequeñas historias de emprendedores, de aquellos que buscan el éxito y el desarrollo de su provincia, con ideas nuevas, innovadoras, diferentes y de un atractivo sin fronteras, sólo reservadas a los intrépidos y valientes.